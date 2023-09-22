Блінкен оголосив про нову допомогу Україні на $325 млн — Finance.ua
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Блінкен оголосив про нову допомогу Україні на $325 млн

Казна та Політика
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Блінкен оголосив про нову допомогу Україні на $325 млн
Блінкен оголосив про нову допомогу Україні на $325 млн
Сполучені Штати нададуть Україні 128 мільйонів доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 мільйонів доларів на озброєння і техніку, оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє CNN.
Пряма мова Блінкена: «(Пакет включає додаткові засоби протиповітряної оборони. − Ред.), щоб допомогти зміцнити протиповітряну оборону України від повітряних атак з боку росії зараз і наступної зими, коли росія, ймовірно, відновить свої атаки на українську критичну інфраструктуру».
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За його словами, пакет також містить артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби і касетні боєприпаси, які «ще більше посилять спроможність України продовжувати контрнаступ проти російських військ».
Видання пише, що цю заяву Блінкен зробив під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
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Раніше президент США Джо Байден привітав президента України Володимира Зеленського в Білому домі і заявив, що Америка залишається відданою наданню підтримки зусиллям України щодо захисту від російського вторгнення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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