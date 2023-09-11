Всі кошти, які заробляє Україна, йдуть на оборону — Шмигаль — Finance.ua
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Всі кошти, які заробляє Україна, йдуть на оборону — Шмигаль

Казна та Політика
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Всі кошти, які заробляє Україна, йдуть на оборону — Шмигаль
Всі кошти, які заробляє Україна, йдуть на оборону — Шмигаль
Всі кошти, які Україна самостійно заробляє, йдуть на фінансування потреб оборони в пріоритетному порядку.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на Ялтинській європейській стратегії у Києві, йдеться на сайті Ялтинської європейської стратегії.
«Всі кошти, які заробляє Україна, спрямовуються на армію. Наші партнери дають таку можливість, оскільки всі соціальні виплати та бюджетні платежі робляться за рахунок коштів партнерів. Надзвичайно вдячні їм за це», — зазначив прем'єр-міністр України.
Шмигаль назвав процес відбудови України великою можливістю для країни. І цей процес буде здійснюватися за принципом «Build Back Better» («відбудувати краще, ніж було»).
«Руйнування, спричинені росією — це страшна трагедія, але і одночасно велика можливість для нашої країни: можливість реалізовувати великі бізнес-проєкти, великі проєкти приватно-державного партнерства і ми працюємо над цим, готуємо нашу державу й економіку до відновлення», — зазначив він.
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За словами Шмигаля, джерелом фінансування відновлення країни мають стати конфісковані російські активи.
«Ми пропонуємо компенсаційний механізм, міжнародний інструмент, який дасть можливість отримати кошти, необхідні для українського відновлення. Компенсаційний механізм буде складатися з трьох складових: компенсаційний фонд, куди власне будуть йти кошти, конфісковані у російських олігархів та росії як агресора; компенсаційна комісія, тобто міжнародна інституція, яка буде визначати, як ефективно використовувати кошти, куди їх спрямовувати; верифікований реєстр збитків», — підсумував прем'єр-міністр України.
За матеріалами:
Укрінформ
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