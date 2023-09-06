Кабмін завершує розробку бюджету-2024: Шмигаль назвав три пріоритети — Finance.ua
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Кабмін завершує розробку бюджету-2024: Шмигаль назвав три пріоритети

Казна та Політика
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Кабмін завершує розробку бюджету-2024: Шмигаль назвав три пріоритети
Кабмін завершує розробку бюджету-2024: Шмигаль назвав три пріоритети
Уряд України має схвалити програму державного бюджету на 2024 рік до 15 вересня.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
«Його розробка вже на фінальній стадії. Пріоритетом № 1, як і цьогоріч, буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди — усе це максимально для нас важливо», — сказав прем'єр.
За його словами, ще одним акцентом у бюджеті на наступний рік будуть заробітні виплати для лікарів, вчителів та соціальні виплати.
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«Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати», — розповів Шмигаль.
Окрім цього у бюджеті на наступний рік буде виділено кошти на відновлення України. Планується як завершити початі роботи, так і започаткувати нові.
«росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року», — підкреслив він.
Зауважимо, Кабмін має завершити підготовку державного бюджету до 15 вересня. Потім його буде передано на голосування у першому читанні до Верховної ради. Після допрацювання Рада має прийняти проект у другому читанні.

Довідка Finance.ua:

  • оскільки не всі роботодавці декларують свої трудові відносини, держбюджет України втрачає близько 100 мільярдів гривень щороку, а рівень тіньової зайнятості сягає 9% від кількості зайнятого населення;
  • у серпні 2023 року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 124,7 млрд грн;
  • за даними Мінфіну, загальний державний борг України за підсумком серпня зріс на 3,1% і досяг нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $4 млрд, до $132,92 млрд, у гривневому еквіваленті - на 146,2 млрд грн, до 4,86 трлн грн.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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