В Україні хочуть переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів — Finance.ua

В Україні хочуть переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів
В Україні народні депутати мають намір переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів. Йдеться про питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації фінустанов.
Про це пише УНН.
За словами члена Комітету з питань фінансів Андрія Ніколаєнка, кошти у фінустановах, які проходять ліквідацію та не мають проблем із ліквідністю, однозначно потрібно розблоковувати та повертати благодійникам.
Коли ж йдеться про банк, який ліквідують за порушення ліквідності та нормативів, там очевидно будуть фінансові проблеми з відшкодуванням. У таких випадках фізособи матимуть пріоритет.
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«Але однозначно благодійні гроші можуть і мають бути виведені перед коштами інших юридичних осіб», — переконаний політик.
Він заважив, що для цього потрібно «зробити, зареєструвати та спробувати швидко провести» відповідну ініціативу. При цьому готовий ініціювати такі зміни у законодавстві. Він вважає, що знайде підтримку серед колег у профільному комітеті.
Водночас народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна також вважає, що в згаданих змінах у законодавстві є сенс. На її думку, це дійсно нагальна проблема.
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