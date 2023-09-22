В Україні хочуть переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів — Finance.ua

В Україні хочуть переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів Вчора 15:15 — Казна та Політика

В Україні хочуть переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів

В Україні народні депутати мають намір переглянути правила виплат клієнтам банків-банкрутів. Йдеться про питання щодо черги виплати коштів благодійним організаціям під час ліквідації фінустанов.

Про це пише УНН.

За словами члена Комітету з питань фінансів Андрія Ніколаєнка, кошти у фінустановах, які проходять ліквідацію та не мають проблем із ліквідністю, однозначно потрібно розблоковувати та повертати благодійникам.

Коли ж йдеться про банк, який ліквідують за порушення ліквідності та нормативів, там очевидно будуть фінансові проблеми з відшкодуванням. У таких випадках фізособи матимуть пріоритет.

«Але однозначно благодійні гроші можуть і мають бути виведені перед коштами інших юридичних осіб», — переконаний політик.

Він заважив, що для цього потрібно «зробити, зареєструвати та спробувати швидко провести» відповідну ініціативу. При цьому готовий ініціювати такі зміни у законодавстві. Він вважає, що знайде підтримку серед колег у профільному комітеті.

Водночас народна депутатка з фракції «Європейська Солідарність» Ніна Южаніна також вважає, що в згаданих змінах у законодавстві є сенс. На її думку, це дійсно нагальна проблема.

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