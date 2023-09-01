Фізособи — позичальники банків, що ліквідуються, тепер можуть реструктуризувати свої борги — Finance.ua
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Фізособи — позичальники банків, що ліквідуються, тепер можуть реструктуризувати свої борги

Кредит&Депозит
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Фізособи — позичальники банків, що ліквідуються, тепер можуть реструктуризувати свої борги
Фізособи — позичальники банків, що ліквідуються, тепер можуть реструктуризувати свої борги
З 1 вересня фізичні особи, які є позичальниками банків, що ліквідуються, отримають можливість реструктуризувати свої борги.
Умови реструктуризації визначені рішенням Фонду гарантування вкладів, яке набирає чинності з 1 вересня.
Строк дії умов погашення заборгованості, затверджених указаним рішенням, визначено з 1 вересня 2023 року до 31 серпня 2024 року.
Умови реструктуризації боргів:
  • розмір процентної ставки за кредитним договором складатиме 0,001% річних,
  • розмір комісій, передбачених кредитними договорами, встановлюється на рівні 1 копійка та застосовуються з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулось приєднання до умов реструктуризації.
Погашення заборгованості за кредитним договором здійснюватиметься щомісячно, починаючи з місяця приєднання до умов реструктуризації, у розмірі та згідно з графіком, визначеними умовами кредитного договору, але не менше ніж:
  • 10 тис. грн для кредитів, забезпечених іпотекою;
  • 5 тис. грн для кредитів, отриманих з використанням платіжної картки, заборгованість за якими на дату приєднання до умов реструктуризації становитиме понад 100 тис грн;
  • 1 тис. грн — для інших кредитів.
Заборгованістю за кредитним договором вважатиметься сума залишку основної суми боргу, нарахованих процентів та комісій за ним, що не сплачені відповідно до умов кредитного договору.
У разі порушення умов реструктуризації, розмір процентної ставки та комісій за кредитним договором фізичної особи — позичальника застосовуватиметься відповідно до умов кредитного договору, які діяли до початку реструктуризації.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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