Фізособи — позичальники банків, що ліквідуються, тепер можуть реструктуризувати свої борги
З 1 вересня фізичні особи, які є позичальниками банків, що ліквідуються, отримають можливість реструктуризувати свої борги.
Умови реструктуризації визначені рішенням Фонду гарантування вкладів, яке набирає чинності з 1 вересня.
Строк дії умов погашення заборгованості, затверджених указаним рішенням, визначено з 1 вересня 2023 року до 31 серпня 2024 року.
Умови реструктуризації боргів:
- розмір процентної ставки за кредитним договором складатиме 0,001% річних,
- розмір комісій, передбачених кредитними договорами, встановлюється на рівні 1 копійка та застосовуються з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулось приєднання до умов реструктуризації.
Погашення заборгованості за кредитним договором здійснюватиметься щомісячно, починаючи з місяця приєднання до умов реструктуризації, у розмірі та згідно з графіком, визначеними умовами кредитного договору, але не менше ніж:
- 10 тис. грн для кредитів, забезпечених іпотекою;
- 5 тис. грн для кредитів, отриманих з використанням платіжної картки, заборгованість за якими на дату приєднання до умов реструктуризації становитиме понад 100 тис грн;
- 1 тис. грн — для інших кредитів.
Заборгованістю за кредитним договором вважатиметься сума залишку основної суми боргу, нарахованих процентів та комісій за ним, що не сплачені відповідно до умов кредитного договору.
У разі порушення умов реструктуризації, розмір процентної ставки та комісій за кредитним договором фізичної особи — позичальника застосовуватиметься відповідно до умов кредитного договору, які діяли до початку реструктуризації.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Отримати більше з депозиту
Поділитися новиною