Шахрайство в інтернеті: як вберегтися? — Finance.ua

Шахрайство в інтернеті: як вберегтися? Сьогодні 10:20 — Особисті фінанси

Шахрайство в інтернеті: як вберегтися?

86% від загальної кількості випадків платіжного шахрайства за 2022 рік відбулися в мережі Інтернет. Шахраї створюють сайти, схожі на вебресурси відомих магазинів, банків, державних установ, зламують акаунти громадян.

Перевіряйте сайти, не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих сайтах

Перш ніж увести в будь-яку форму дані своєї платіжної картки або паролі до інтернет-банкінгу, перевірте адресу необхідного ресурсу, адже будь-які відмінності можуть свідчити про те, що ви опинилися на фішинговому сайті.

Якщо необхідно перейти на сайт організації, адресу якого ви отримали в посиланні, введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Звертайте увагу на протокол сайту

http — це ненадійний протокол, отже, сайтом користуватися не можна;

https — потрібно продовжити перевірку сайту.

Також рекомендується додатково перевіряти посилання сумнівних сайтів:

на сайті Кіберполіції в розділі «Стоп фрауд»;

через сервіс CheckMyLink.

ВАЖЛИВО! Схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому, крім перевірки на сайті Кіберполіції в розділі « Схема шахрайства може бути абсолютно новою або добре прихованою. Тому, крім перевірки на сайті Кіберполіції в розділі « Стоп фрауд » та сервісі CheckMyLink , проводьте також власну перевірку.

Шахраї від імені друзів просять про грошову допомогу в соціальних мережах

Шахраї зламують облікові записи в соціальних мережах та месенджерах. Для цього поширюють фішингові посилання, наприклад, як пропозиції взяти участь у голосуванні тощо. Перейшовши за посиланнями, громадяни вводять логіни та паролі від своїх акаунтів у соціальних мережах/месенджерах, які автоматично стають відомі шахраям.

Далі шахраї від імені власника акаунта розсилають підписникам однакові повідомлення з проханням позичити гроші та зазначають номери своїх карток і в такий спосіб привласнюють кошти осіб, які погоджуються їх позичити. Також можуть робити публікації в соціальних мережах від імені власника сторінки, де просити про грошову допомогу у зв’язку з різними складними життєвими ситуаціями.

Як уникнути подібного шахрайства?

Запитайте у друга те, що знає лише він та ви. Таке запитання одразу викриє шахрая.

Захистіть свої сторінки в соціальних мережах від шахраїв.

1. Створюйте складні паролі. Складний пароль може містити:

8 і більше символів;

великі та малі літери;

цифри та спеціальні знаки/символи.

2. Створюйте різні паролі до електронної пошти, месенджерів, соціальних мереж та інтернет-банкінгу.

3. Встановіть двофакторну автентифікацію — коли для входу до акаунта, крім логіна та пароля, потрібно ввести код підтвердження, що приходить на смартфон, електронну скриньку або у відповідний додаток, таку функцію шукайте в налаштуваннях.

Шахраї від імені держави, міжнародних організацій та благодійних фондів пропонують грошові виплати

Шахраї розповсюджують повідомлення різними інформаційними каналами — у соціальних мережах та месенджерах — про можливість отримання грошової допомоги, зокрема від держави, різних міжнародних організацій та благодійних фондів. У розсиланнях шахраї пропонують перейти за посиланнями, які спрямовують на шахрайські сайти-приманки, схожі на справжні сайти державних органів, міжнародних організацій, благодійних фондів. На таких сайтах-приманках розміщені посилання на фішингові ресурси, стилізовані під сторінки відомих українських банків, де необхідно авторизуватися та ввести мобільний номер телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу, смс-код від банку. Коли громадяни вводять усі дані, вони автоматично стають відомі шахраям.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, отримуйте інформацію лише з офіційних джерел. Якщо оформляли допомогу, очікуйте сповіщення про нарахування в застосунку вашого банку або на порталі чи в застосунку Дія.

Пам’ятайте, якщо хтось вам пропонує отримати грошову допомогу через чат-бот — це шахрайська схема, якщо для отримання допомоги потрібно сплатити державне мито — це також шахрайська схема.

Якщо побачили інформацію в інтернеті про грошові виплати, перевірте цю інформацію на офіційному сайті або зателефонуйте на офіційний номер телефону відповідної установи.

Випадково повідомили шахраю реквізити картки та паролі?

Негайно заблокуйте картку. Якщо ви випадково повідомили шахраю пароль до інтернет-банкінгу, негайно заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу. (Телефонуйте на «гарячу лінію» банку, зазначену на звороті картки або через інтернет-банкінг).

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті Кіберполіції

Більше інформації про правила платіжної безпеки — на сайті #ШахрайГудбай

Ця публікація підготовлена Національним банком України. Її розповсюдження здійснено за підтримки Проєкту USAID «Реформування фінансового сектору». Погляди, представлені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди USAID або Уряду США.

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