Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua
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Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка)

Казна та Політика
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Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка)
Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка)
Станом на 21 вересня загальний обсяг зовнішнього фінансування державного бюджету країни цьогоріч складає 31 мільярд доларів США, з яких 13,1 мільярд доларів макрофінансової допомоги надійшли від Європейського Союзу.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
Так, найбільшими ресурсами у поточному році є:
  • макрофінансова допомога від Європейського Союзу — 13,1 млрд доларів США;
  • ОВДП — 10,8 млрд доларів США;
  • гранти від Сполучених Штатів Америки — 9,7 млрд доларів США;
  • кошти від МВФ у межах програми розширеного фінансування — 3,6 млрд доларів США;
  • пільгове фінансування від Канади — 1,7 млрд доларів США.
Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд прямої допомоги українській обороні;
  • до державного бюджету 21 вересня надійшли 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку;
  • Мінекономіки займається деталізацією чотирирічної програми Ukraine Facility, під яку Європейська комісія пообіцяла надати Україні у наступні чотири роки 50 мільярдів євро допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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