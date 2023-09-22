Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка) — Finance.ua

Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка) Сьогодні 09:04 — Казна та Політика

Мінфін назвав джерела фінансування державного бюджету України у 2023 році (інфографіка)

Станом на 21 вересня загальний обсяг зовнішнього фінансування державного бюджету країни цьогоріч складає 31 мільярд доларів США, з яких 13,1 мільярд доларів макрофінансової допомоги надійшли від Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Так, найбільшими ресурсами у поточному році є:

макрофінансова допомога від Європейського Союзу — 13,1 млрд доларів США;

ОВДП — 10,8 млрд доларів США;

гранти від Сполучених Штатів Америки — 9,7 млрд доларів США;

кошти від МВФ у межах програми розширеного фінансування — 3,6 млрд доларів США;

пільгове фінансування від Канади — 1,7 млрд доларів США.

Довідка Finance.ua:

США і партнери України загалом виділили понад $76 млрд прямої допомоги українській обороні;

до державного бюджету 21 вересня надійшли 1,25 мільярда доларів грантових коштів від США через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку;



Мінекономіки займається деталізацією чотирирічної програми Ukraine Facility, під яку Європейська комісія пообіцяла надати Україні у наступні чотири роки 50 мільярдів євро допомоги у вигляді грантів і кредитів.



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