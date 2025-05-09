Invest Talk Summit 2025: программа и спикеры — Finance.ua
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Invest Talk Summit 2025: программа и спикеры

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Мир сегодня — как море во время шторма. Рынки чувствительны к политическим заявлениям, каждый день появляются новые вызовы. В таких условиях инвесторам нужны четкие сигналы, проверенные стратегии и прогнозы тех, кто действительно понимает рынок. Присоединяйтесь к Invest Talk Summit 2025 — здесь соберутся инвесторы с опытом, аналитики и все, кто не просто наблюдает, а действует и зарабатывает даже в турбулентные времена.
Invest Talk Summit 2025: программа и спикеры
Что такое Invest Talk Summit? Это ежегодное событие для всех, кто инвестирует и интересуется инвестиционными инструментами. Вас ждет более 9 часов концентрированных выступлений, откровенных разговоров, реальных кейсов, поиска действенных решений и стратегий. А еще более ценно — это возможность для общения, обмена опытом и налаживания новых партнерств.
Приходите сами и приглашайте на ивент коллег, партнеров, друзей, интересующихся актуальными возможностями инвестирования. На два и более билета действуют специальные скидки — до 20%.
Вход для ветеранов по предварительной регистрации — бесплатный.

Какие темы обсудим

Программа саммита создана с учетом главного запроса инвесторов: как сохранить и приумножить капитал в 2025 году. В своих выступлениях спикеры раскроют, в частности, следующие темы:
  • Какие страны становятся новыми хабами для инвестиций
  • Защитные активы: золото, земля, недвижимость, евро или что-нибудь новое?
  • Как зарабатывать на медвежьем рынке: какие стадии, что и когда покупать
  • ОВГЗ vs евробонды: как сформировать прибыльный портфель в нестабильные времена
  • Как действовать в период волатильности на фондовом рынке
  • Можно ли заработать на мемкоинах или Web3-стартапах — лотерея или реальные инвестиции?
Также участники смогут обсудить и подискутировать с экспертами на волнующие многих острые темы:
  • Экономический прогноз 2025 с поправкой на Трампа: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2025/2026 годах?
  • Удачи, провалы и уроки: реальные истории инвесторов
Ориентировочная программа и список спикеров уже есть на сайте — переходите и ознакомьтесь подробнее.

Кого вы услышите

При всех внешних и внутренних вызовах рынок инвестиций развивается. Украинские инвесторы имеют доступ к реальным возможностям: вложения в землю, апартаменты, коммерческую недвижимость, REIT-фонды, ОВГЗ — все это работает и приносит прибыль.
А главное, большинство частных инвесторов смотрят не только на зарубежные рынки, но и поддерживают экономику Украины. На Invest Talk Summit 2025 спикеры расскажут, как эффективно совмещать оба направления: где и как искать прибыльные возможности в Украине, а также как безопасно инвестировать за границу.
Среди спикеров — авторитетные аналитики, инвесторы, предприниматели и эксперты по международному капиталу. Их прогнозы, практические кейсы и инсайты из собственного опыта помогут вам увидеть новые точки роста.
С актуальными темами выступят:
  • Эрик Найман — основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG’S
  • Богдан Сидоренко — инвестор, лектор на курсе «Опционы для портфельного инвестора» в «Биржевом университете»
  • Андрей Масло — Founder & CEO в Investudio
  • Тарас Гук — адвокат, ютубер, розничный инвестор
  • Николай Григорьев — главный аналитик HUG’S
  • Михаил Пацан — предприниматель, инвестор, эксперт по международным финансовым рынкам и WEB3 технологиям и другие.
Присоединиться к Invest Talk Summit можно в удобном для вас формате — онлайн или офлайн. Но именно живое присутствие открывает максимум возможностей: задать вопросы спикерам, завязать новые полезные знакомства, обменяться мнениями и контактами во время кофе-брейков.
Встретимся в Киеве, на безопасной локации с укрытием. Детали о месте проведения поступят каждому участнику лично на имейл.

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Партнеры саммита

Генеральный партнер события: ICU — независимая инвестиционная группа, которая предоставляет брокерские услуги, депозитарные услуги, услуги по управлению активами и частным акционерным капиталом, а также занимается венчурными и финтех-инвестициями. В Украине ICU на протяжении 15 лет является крупнейшим брокером по торговле гособлигациями. Группа также является лидером рынка управления активами и пенсионными сбережениями.
Среди партнеров также:
Биржевой университет — центр, в котором профессионально учат украинцев зарабатывать на фондовом рынке. В компании работают лекторы-практики с опытом от 7 лет, которые учат принимать инвестиционные решения на базе фактов и аналитики, с полным пониманием каждого своего действия. В центре действует единственная в Украине линейка с курсами 5 уровней сложности.
Zeminvest — сервис земельных инвестиций, который помогает с покупкой, управлением, продажей, разделяет и минимизирует риски инвестиционного актива. Компания гарантирует ежегодные выплаты дохода от инвестиций (арендную плату) и капитализацию 8% годовых в течение первых 3 лет пребывания в инвестиции. В 2023 и 2024 гг. Zeminvest получил награду «Выбор года» в номинации «Лучшая инвестиционная компания». А в 2024 и 2025 — награду FinAwards за «Лучшее инвестиционное предложение года».
AccessFinance Group — группа компаний, работающая на небанковском финансовом рынке Украины с 2014 года и охватывающая все сферы финансовых услуг — от потребительского кредитования до лизинга авто и недвижимости.
Организаторы Invest Talk Summit 2025 — сайты «Минфин» и Finance.ua — искренне благодарны всем спонсорам и информационным партнерам за помощь в организации саммита.
По материалам:
Finance.ua
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