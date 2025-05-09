Банкир дал прогноз курса до 18 мая — Finance.ua

Банкир дал прогноз курса до 18 мая Сегодня 11:00 — Валюта

Банкир дал прогноз курса до 18 мая

Украинцам с 12 по 18 мая следует ожидать медленного «продвижения» курса валют вверх. Такие изменения не станут угрозой для стабильности валютного рынка.

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Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой рассказал в комментарии УНИАН , что рынок «живой», а изменения будут минимальными и контролируемыми.

Согласно его прогнозу, курс доллара до 18 мая включительно будет находиться в коридоре 41,25 — 41,65 гривны за доллар на межбанке и 41,2 — 41,6 гривны за доллар на наличном рынке.

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Тарас Лесовой отметил, что курсовые показатели межбанка и наличного рынка снова выровняются, а разница между курсами будет почти нулевой.

По его словам, официальный курс может колебаться в диапазоне 41,6 — 42 гривны за доллар. Таким образом, 100 долларов в Украине до конца мая будут стоить 4160 — 4200 гривен, а 1000 долларов в гривнах обойдутся украинцам в 41600 — 42000 гривен.

Справка Finance.ua:

Украина начинает рассматривать отход от доллара США и более тесную привязку своей валюты к евро на фоне раскола мировой торговли и растущих связей с Европой. Об этом заявил глава Центрального банка Андрей Пышный в комментарии для Reuters.

Как пишет издание, потенциальное вступление в Европейский Союз, «ужесточение роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли» заставляют центральный банк пересмотреть вопрос о том, должен ли евро быть референтной валютой для украинской гривны вместо доллара, сказал Пышный.

УНІАН По материалам:

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