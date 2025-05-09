Благодаря международной помощи резервы Украины достигли нового исторического максимума — Гетманцев — Finance.ua
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Благодаря международной помощи резервы Украины достигли нового исторического максимума — Гетманцев

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Благодаря международной помощи резервы Украины достигли нового исторического максимума — Гетманцев
Благодаря международной помощи резервы Украины достигли нового исторического максимума — Гетманцев
По состоянию на 1 мая 2025 года международные резервы Украины достигли нового исторического максимума — $46,7 млрд. За месяц они выросли на 10,2% или $4,3 млрд. Предыдущий рекорд зафиксирован в декабре 2024 года — $43,8 млрд.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
График: Даниил Гетманцев
График: Даниил Гетманцев
Основным фактором роста резервов стали значительные объемы международной финансовой помощи. В апреле Украина получила $6,1 млрд льготного финансирования от Европейского Союза в рамках программ Ukraine Facility и ERA, а также средства от других международных партнеров через механизмы Всемирного банка. Дополнительно в резервы поступило $0,2 млрд от размещения валютных ОВГЗ и $0,7 млрд в результате переоценки валютных активов.
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Эти поступления компенсировали расходы на валютные интервенции НБУ ($2,2 млрд) — самые низкие с марта 2024 года — и выплаты по государственному валютному долгу ($0,6 млрд).
С начала 2025 года международные резервы выросли на $2,9 млрд (+6,6%), а с начала полномасштабного вторжения — на $18,9 млрд (+68,2%).
В пересчете на импортное покрытие резервы обеспечивают 5,6 месяцев импорта, что значительно превышает минимально рекомендуемый уровень в 3 месяца. Текущий объем ЗВР полностью покрывает все запланированные валютные выплаты по внешним обязательствам Украины в течение следующего года (приблизительно $41,6 млрд на конец 2024 года).
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Таким образом, международные резервы остаются достаточными для стабилизации валютного рынка и финансирования внешних платежей в краткосрочной перспективе.
В то же время, часть международной помощи на 2025 год поступает авансом — как финансовый буфер на случай рисков или непредвиденных событий. Поэтому важно использовать эти средства рационально, чтобы сохранить курсовую устойчивость и поддержать государственные финансы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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