Исторический рекорд: международные резервы превысили $46 миллиардов — Finance.ua

Исторический рекорд: международные резервы превысили $46 миллиардов Сегодня 17:01 — Казна и Политика

Исторический рекорд: международные резервы превысили $46 миллиардов

По состоянию на 1 мая 2025 г. международные резервы Украины составляли $46,68 млрд. В апреле они выросли на 10,2%.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке», — сообщили в Нацбанке.

График: НБУ

Динамику резервов определял ряд факторов

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $6,35 млрд. Из этой суммы:

$4,86 млрд — от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1,29 млрд — от международных партнеров через счета Всемирного банка;

$192 млн — от размещения валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина получила $992 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.

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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $517,9 млн, из которых:

$299,2 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

$169,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

$49,4 млн — уплата другим международным кредиторам.

Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $82,1 млн.

2. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.

В апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2,21 млрд и выкупил в резервы $17,5 млн.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $742,5 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

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