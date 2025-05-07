Исторический рекорд: международные резервы превысили $46 миллиардов — Finance.ua

Исторический рекорд: международные резервы превысили $46 миллиардов
По состоянию на 1 мая 2025 г. международные резервы Украины составляли $46,68 млрд. В апреле они выросли на 10,2%.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«Такая динамика обусловлена, с одной стороны, значительными объемами поступлений от международных партнеров, а с другой — наименьшими с апреля 2024 года объемами чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке», — сообщили в Нацбанке.
Динамику резервов определял ряд факторов
1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило $6,35 млрд. Из этой суммы:
- $4,86 млрд — от Европейского Союза в рамках инструмента Ukraine Facility и инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $1,29 млрд — от международных партнеров через счета Всемирного банка;
- $192 млн — от размещения валютных ОВГЗ.
Кроме того, Украина получила $992 млн в соответствии с соглашением между Украиной и Великобританией в рамках ERA. Эти средства не были отнесены к международным резервам Украины в связи с их ограниченным (целевым) назначением по использованию.
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За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $517,9 млн, из которых:
- $299,2 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- $169,3 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $49,4 млн — уплата другим международным кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $82,1 млн.
2. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.
В апреле по сравнению с мартом 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 17,1%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $2,21 млрд и выкупил в резервы $17,5 млн.
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3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В апреле благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на $742,5 млн.
Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.
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