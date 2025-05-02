Депозиты растут, курс стабилен, резервы рекордные: Нацбанк подытожил результаты третьего года войны — Finance.ua

Депозиты растут, курс стабилен, резервы рекордные: Нацбанк подытожил результаты третьего года войны Сегодня 15:03 — Кредит&Депозит

Депозиты растут, курс стабилен, резервы рекордные: Нацбанк подытожил результаты третьего года войны

Национальный банк Украины обнародовал Годовой отчет за 2024 год, в котором заключает важнейшие результаты и изменения в макрофинансовой системе Украины в течение третьего года с начала полномасштабного вторжения.

Как говорится в отчете, доверие к банковской системе и национальной валюте сохраняется. Наиболее выразительным показателем для подтверждения этого тезиса является прирост срочных средств. Их объем и доля в структуре средств клиентов растет.

Доля гривневых средств, которые население хранит на срочных депозитах, составила около трети их общего объема в течение 2024 года — это заметный рост по сравнению с 2022 годом.

В целом росли и объемы всех средств населения и бизнеса на счетах. На 1 января 2025 года объем гривневых средств клиентов в банках составил 1,9 трлн грн (0,8 трлн грн — на счетах населения, 1,1 трлн грн — на счетах бизнеса). За год объем гривневых средств физических лиц в банках вырос на 12%, бизнеса — на 19%. С начала полномасштабного вторжения объем гривневых средств клиентов в банках удвоился.

Так что даже ситуативные сезонные колебания средств не изменили общий тренд и не оказали ощутимого влияния на ликвидность банковской системы.

Инфографика: НБУ

Банки сохранили интерес к срочным вкладам

Интерес банков в привлечении срочных гривневых депозитов был поддержан активным размещением трехмесячных депозитных сертификатов Национальным банком. Эти операции замедлили инерционное снижение депозитных ставок даже после завершения цикла снижения учетной ставки и защитили гривневые сбережения от инфляции. В результате реальные процентные ставки по срочным инструментам в гривне оставались положительными, несмотря на рост инфляции и ухудшение ожиданий.

График: НБУ

Срочные депозиты и облигации

Благодаря сохранению привлекательных ставок объем срочных депозитов населения в 2024 году вырос на 9%, а с начала полномасштабного вторжения — на 41%, достигнув 264 млрд грн по состоянию на 1 января 2025 года. Хотя динамика прироста несколько замедлилась из-за повышения ставки военного сбора, интерес украинцев к гривневым сбережениям остался высоким.

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Еще более стремительно рос спрос на гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ): портфель ОВГЗ в собственности физических лиц вырос более чем на 50% в течение 2024 года.

График: НБУ

Стабильность на валютном рынке

Сохранение интереса к гривневым инструментам способствовало снижению давления на цены и валютный рынок. В 2024 г. валютная стабильность оставалась одним из ключевых предохранителей для сдерживания инфляционных ожиданий. Несмотря на торговый дефицит в 35,7 млрд долл. США из-за ограниченного экспорта и высоких импортных потребностей (в том числе военных), международной финансовой поддержки в размере 42 млрд долл. позволила НБУ нарастить резервы до исторического максимума — 43,8 млрд долл.

Национальный банк активно участвовал в валютном рынке, поддерживая гибкость курса в пределах контролируемых колебаний. Благодаря этому удалось избежать существенных дисбалансов: разница между наличным и официальным курсами в среднем составляла менее 1%, не превышая 3% в течение года — против 25% в 2022 и 10% в 2023 годах.

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