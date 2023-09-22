ЄС перерахував Україні ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги — Finance.ua

ЄС перерахував Україні ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги Вчора 15:01

ЄС перерахував Україні ще €1,5 мільярда макрофінансової допомоги

Україна отримала восьмий транш у розмірі 1,5 млрд євро у межах масштабної макрофінансової допомоги (МФД) від ЄС на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Таким чином, у 2023 році до державного бюджету України надійшло від ЄС вже 13,5 млрд євро пільгових позикових коштів МФД. МФД надається на безпрецедентно пільгових умовах та спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.

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«Макрофінансова допомога ЄС — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних», — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні зазначають, що наступні три транші у межах масштабної програми МФД, з урахуванням рівня виконання Україною погоджених сторонами умов структурної політики, очікуються до кінця 2023 року.

Як повідомлялось, загальний плановий обсяг фінансування за поточною програмою МФД складає 18 млрд євро.

Довідка Finance.ua:

9 листопада 2022 року Єврокомісія запропонувала надати Україні 18 мільярдів євро підтримки у вигляді кредитів на 2023 рік через новий інструмент мікрофінансової допомоги MFA+;

14 грудня 2022 року Європейський парламент і Рада ЄС ухвалили відповідне рішення. Єврокомісія та Україна підписали меморандум про взаєморозуміння та угоду про кредитну лінію 16 січня, обидва вони набули чинності в той же день;

перший транш кредитів обсягом 3 мільярдів євро було виплачено 17 січня 2023 року;

3 липня до фонду України надійшов другий транш від Міжнародного валютного фонду — сума допомоги склала $890 млн, а наприкінці серпня ЄС виплатив Україні ще 1,5 млрд євро макрофіну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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