Через «Дія» снова можно изменить или снять место жительства онлайн — Finance.ua
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Через «Дія» снова можно изменить или снять место жительства онлайн

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Через «Дія» снова можно изменить или снять место жительства онлайн
Через «Дія» снова можно изменить или снять место жительства онлайн
На портале «Дія» снова доступны услуги снятия и изменения места жительства. Теперь украинцы могут сделать это онлайн без очередей, кабинетов и лишних бюрократических процедур.
Об этом говорится на портале «Дія».
Если вы переезжаете или, например, выселяетесь из общежития, достаточно 15 минут перед ноутбуком. Для этого необходимо выбрать одну из услуг:
Чтобы воспользоваться услугами, необходимо:
  • иметь налоговый номер;
  • быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;
  • право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;
  • жилье не должно быть в ипотеке.
Сервис упрощает бюрократию и экономит время пользователей — теперь не нужно лично посещать ЦПАУ, собирать документы и привлекать совладельцев или родителей.
Напомним, ранее на портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса:
  • Внесение изменений в данные ФЛП. «Обновили контактную информацию, ФИО или месторасположение, хотите изменить виды экономической деятельности? Снова обновляйте эти данные для ФЛП без очередей и бумаг», — прокомментировали в Минцифри.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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