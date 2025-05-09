Через «Дія» снова можно изменить или снять место жительства онлайн — Finance.ua

Через «Дія» снова можно изменить или снять место жительства онлайн Сегодня 11:15

Через «Дія» снова можно изменить или снять место жительства онлайн

На портале «Дія» снова доступны услуги снятия и изменения места жительства. Теперь украинцы могут сделать это онлайн без очередей, кабинетов и лишних бюрократических процедур.

Об этом говорится на портале «Дія».

Если вы переезжаете или, например, выселяетесь из общежития, достаточно 15 минут перед ноутбуком. Для этого необходимо выбрать одну из услуг:

«Изменение места жительства» — если нужно сняться с предыдущего места и одновременно зарегистрировать новое;



«Снятие с места жительства» — если нужно просто сняться с учета без новой регистрации.

Чтобы воспользоваться услугами, необходимо:

иметь налоговый номер;

быть старше 14 лет или старше 18, если меняете место жительства ребенка;

право собственности на жилье должно быть внесено в Реестр недвижимости с 2013 года;

жилье не должно быть в ипотеке.

Сервис упрощает бюрократию и экономит время пользователей — теперь не нужно лично посещать ЦПАУ, собирать документы и привлекать совладельцев или родителей.

Напомним, ранее на портале «Дія» возобновили предоставление трех услуг для бизнеса:

Информация из Государственного реестра вещевых прав на недвижимое имущество. Получайте справки о недвижимости из нескольких реестров в одном запросе.

Внесение изменений в данные ФЛП. «Обновили контактную информацию, ФИО или месторасположение, хотите изменить виды экономической деятельности? Снова обновляйте эти данные для ФЛП без очередей и бумаг», — прокомментировали в Минцифри.

Выписка из Единого государственного реестра. Теперь выписку о ФЛП можно получить непосредственно на портале.

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