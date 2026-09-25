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ArcelorMittal останавливает работу металлургического завода в Кривом Роге

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Завод ArcelorMittal Кривой Рог
Завод ArcelorMittal Кривой Рог
Криворожский металлургический завод ArcelorMittal за последние пять недель пережил четыре ракетных удара. В результате атак погибли и ранены работники, а производственные объекты получили значительные повреждения. Теперь компания заявила, что не может безопасно и стабильно возобновить работу предприятия.
ArcelorMittal сообщило об этом правительству Украины.

Четыре удара за пять недель

Всего в результате четырех атак погибли пять работников ArcelorMittal Кривой Рог, еще 17 человек получили ранения. Один из пострадавших остается в критическом состоянии.
Генеральный директор ArcelorMittal Кривой Рог Мауро Лонгобардо заявил, что после оценки ситуации компания пришла к выводу, что больше не может безопасно эксплуатировать предприятие.
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«С глубоким сожалением мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать ArcelorMittal Кривой Рог. С начала войны наши люди в Украине без устали работали, чтобы поддерживать работу шахт и завода. Они стали воплощением мужества при обстоятельствах, которые большинство из нас не может даже представить. Мы обсуждаем будущее завода с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира остались возможности для возобновления производства», — говорится в сообщении компании.

ArcelorMittal ожидает списания около $1 млрд

Компания сообщила, что в целом предоставила ArcelorMittal Кривой Рог более $700 млн финансовой поддержки для обеспечения непрерывности работы предприятия.
Из-за закрытия украинского предприятия ArcelorMittal ожидает около $1 млрд неденежного ущерба. В основном речь идет об обесценивании недвижимости, производственного оборудования и других основных средств Криворожского предприятия.
В настоящее время компания обсуждает с правительством Украины дальнейшую судьбу завода. ArcelorMittal планирует сохранять его инфраструктуру, чтобы после войны осталась возможность возобновить производство.
По материалам:
Finance.ua
Кривой Рог
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