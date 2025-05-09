ТРЦ не будет: Верховный суд отменил аренду земли в Деснянском районе — Finance.ua
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ТРЦ не будет: Верховный суд отменил аренду земли в Деснянском районе

Фондовый рынок
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Верховный Суд подтвердил решение Северного апелляционного хозяйственного суда, признавшего незаконным решение Киевсовета о предоставлении в аренду 2 га земли на пересечении ул. Теодора Драйзера и Электротехнической для строительства торгового центра и расторг договор аренды.
Об этом сообщает столичная прокуратура.
По словам правоохранителей, участок стоимостью 89 млн грн передали в аренду без земельных торгов, ссылаясь на право собственности арендатора на самовольно построенные помещения (1000 кв. м), хотя площадь участка в 20 раз больше.
Как пояснили в прокуратуре, это нарушает земельное законодательство, требующее торгов в таких случаях.
Прокуратура успешно обжаловала решение в суде, поэтому отмена договора аренды вступила в законную силу.
В будущем земельные торги позволят Киеву получать рыночную арендную плату для нужд города.
По материалам:
Finance.ua
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