День финансов: прогнозы НБУ и МВФ относительно курса валют, зарплат, цен на топливо и тарифов на коммуналку — Finance.ua

День финансов: прогнозы НБУ и МВФ относительно курса валют, зарплат, цен на топливо и тарифов на коммуналку Сегодня 17:46

В пятницу, 26 апреля, НБУ и МВФ дали прогнозы относительно состояния экономики, курса и зарплат.

Прогноз по курсу доллара в Украине. Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году. Об этом Международный валютный фонд улучшил прогноз курса доллара по отношению к гривне до 2030 года. Доллар будет стоить 50 гривен только в 2029 году. Об этом говорится в отчете World Economic Outlook (апрель 2025 г.).

Также МВФ дал прогноз численности населения Украины на следующие годы.

Сценарии в следующем году. Министр финансов Украины Сергей Марченко . Министр финансов Украины Сергей Марченко выступил на встрече финансового блока стран G7 во время рабочего визита в Вашингтон в рамках Весеннего собрания МВФ и Всемирного банка.

НБУ в своем макроэкономическом прогнозе к «Инфляционному отчету» за апрель 2025 года сообщил о следующем:

Оценка дефицита электроэнергии. Быстрые ремонты маневровой генерации и энергетической Быстрые ремонты маневровой генерации и энергетической инфраструктуры , развитие распределенной генерации электроэнергии и мощностей возобновляемых источников электроэнергии на фоне сохранения устойчивого импорта э/э позволяют улучшить оценку дефицита э/э на прогнозном горизонте.

Экономика Украины будет расти на 3−4% каждый год. Нацбанк прогнозирует постепенное восстановление Нацбанк прогнозирует постепенное восстановление экономики Украины с ростом ВВП на 3−4% ежегодно в 2025—2027 годах. Этому будет способствовать увеличение урожаев, оборонные заказы и инвестиции.

Увеличение зарплат в Украине. Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает Национальный банк Украины в обновленном макропрогнозе допускает повышение минимальной зарплаты уже в следующем году.

Тарифы на коммуналку. Нацбанк Нацбанк предполагает дальнейшую постепенную корректировку тарифов на коммунальные услуги в последующие годы, однако сроки их пересмотра являются сферой неопределенности и риском для прогноза инфляции.

Штраф за нарушение военного учета. В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В этот период призыву подлежат военнообязанные мужчины, получающие повестки. Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, можно ли оплатить штраф за нарушение военного учета в мобильном приложении «Резерв+».

Изменения в правилах бронирования работников. В Минэкономики удовлетворены перебронированием. Компании могут бронировать сотрудников, если они отвечают В Минэкономики удовлетворены перебронированием. Компании могут бронировать сотрудников, если они отвечают критериям , например зарплата от 20 тыс. грн. Никаких глобальных изменений правил бронирования работников не предусматривается.

Квартиры для военных. В первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины закупило 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было приобретено 33 квартиры. Об этом . В первом квартале 2025 года Министерство обороны Украины закупило 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было приобретено 33 квартиры. Об этом сообщило ведомство.

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ТОП-10 авто бестселлеров в Европе. По данным JATO Dynamics, По данным JATO Dynamics, европейские продажи Peugeot 208 достигли 25 241 ед., что на 7% больше, чем в марте прошлого года.

При этом подорожание бензина отменяется: регулятор пересмотрел прогноз на 2025 год.

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