ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка)

Технології&Авто
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ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка)
ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка)
Найпопулярнішим автомобілем в Європі у березні став хетчбек Peugeot 208. Про це повідомляє Укравтопром.
За даними JATO Dynamics, європейські продажі Peugeot 208 сягнули 25 241 од., що на 7% більше, ніж у березні минулого року.
ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка)
Нагадаємо, українські АЗС з 1 травня почнуть продавати бензин, змішаний зі спиртом. Це вимога євроінтеграційного закону про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у сфері транспорту.
Вже з травня всі АЗС в Україні будуть зобов’язані продавати бензин із додаванням не менше 5% біоетанолу (маркування Е5). Це не стосується лише бензинів із октановим числом 98 і вище, а також палива, яке постачається для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Довідка Finance.ua:

  • Кросовери залишаються одними з найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі. Проте в Європі зберігається великий попит на універсали, пише The Sun.
  • Універсали пропонують практичні інтер’єри і дуже місткі багажники. Ці моделі компактніші за кросовери, але здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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