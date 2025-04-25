ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

ТОП-10 бестселерів в Європі: яке найпопулярніше авто у березні (інфографіка)

хетчбек Peugeot 208. Про це Найпопулярнішим автомобілем в Європі у березні ставПро це повідомляє Укравтопром.

За даними JATO Dynamics, європейські продажі Peugeot 208 сягнули 25 241 од., що на 7% більше, ніж у березні минулого року.

Нагадаємо, українські АЗС з 1 травня почнуть продавати бензин, змішаний зі спиртом. Це вимога євроінтеграційного закону про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у сфері транспорту.

Вже з травня всі АЗС в Україні будуть зобов’язані продавати бензин із додаванням не менше 5% біоетанолу (маркування Е5). Це не стосується лише бензинів із октановим числом 98 і вище, а також палива, яке постачається для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.

Довідка Finance.ua:

Кросовери залишаються одними з найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі. Проте в Європі зберігається великий попит на універсали, пише The Sun.

Універсали пропонують практичні інтер’єри і дуже місткі багажники. Ці моделі компактніші за кросовери, але здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями.

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