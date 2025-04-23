В Україні з травня у бензин додаватимуть спирт: що про це відомо (інфографіка) — Finance.ua
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В Україні з травня у бензин додаватимуть спирт: що про це відомо (інфографіка)

Технології&Авто
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В Україні з травня у бензин додаватимуть спирт: що про це відомо (інфографіка)
В Україні з травня у бензин додаватимуть спирт: що про це відомо (інфографіка)
Українські АЗС з 1 травня почнуть продавати бензин, змішаний зі спиртом. Це вимога євроінтеграційного закону про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у сфері транспорту.
Розповідаємо детальніше про зміну.
Біоетанол — це зневоднений етиловий спирт, який виробляється з рослинних матеріалів, найчастіше кукурудзи або цукрового буряка. Він використовується як біопаливо або біокомпонент.
Вже з травня всі АЗС в Україні будуть зобов’язані продавати бензин із додаванням не менше 5% біоетанолу (маркування Е5). Це не стосується лише бензинів із октановим числом 98 і вище, а також палива, яке постачається для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів.
В Україні з травня у бензин додаватимуть спирт: що про це відомо (інфографіка)
У країнах Європейського Союзу біоетанол давно додають у бензин, і його вміст може становити до 10%.
В Україні біоетанол додаватимуть у бензин із кількох причин:
  • по-перше, для покращення екологічної ситуації: в атмосфері буде менше шкідливих викидів, які утворюються під час згоряння палива;
  • по-друге, для збільшення завантаженості спиртових заводів та створення додаткових робочих місць;
  • по-третє, для залучення іноземних і вітчизняних інвестицій у сферу виробництва рідкого біопалива;
  • по-четверте, для зменшення імпорту нафти.
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За словами експертів, суттєвих ризиків для автомобілів додавання біоетанолу у бензин не несе, якщо автомобіль справний і не має конструктивних особливостей, несумісних із Е5.
Але є технічні нюанси, якими повинні займатися АЗС. Біоетанол гігроскопічний, тобто абсорбує воду, через що бензинова суміш розшаровується і втрачає свої експлуатаційні властивості. Тому резервуари на заправках мають бути очищені, щоб у баки автомобілів не потрапили сторонні речовини.
На ціні бензину нововведення особливо не позначиться, його вартість може зрости орієнтовно на гривню.
Нагадаємо, у вересні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. Детально про зміни, які чекають на українців, читайте у статті за посиланням.
За матеріалами:
Слово і Діло
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