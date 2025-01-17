Що буде з цінами на паливо в Україні: прогноз експерта — Finance.ua

Що буде з цінами на паливо в Україні: прогноз експерта
Ціна на пальне в Україні стабілізується до середини лютого. При цьому очікувати здешевлення бензину чи дизеля не варто.
Про це в ефірі «Київ 24» розповів генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук.
За його словами, у період між 15−20 лютого закінчиться «мертвий сезон» і активізується ринок.
При цьому він вказав, що темпи зростання цін на паливо залежатимуть від:
- курсу долара,
- котирування зовнішнього ринку;
- пропозиції.
Крім того, експерт зазначив, що ціни на бензин до кінця 2025 року багато в чому залежатимуть від політичної ситуації в США, як поводитиметься новообраний президент, яка ситуація буде на Близькому Сході та від процесів усередині нашої країни — курс гривні, податковий тиск.
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