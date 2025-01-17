Що буде з цінами на паливо в Україні: прогноз експерта — Finance.ua

Що буде з цінами на паливо в Україні: прогноз експерта Сьогодні 19:00 — Енергетика

Що буде з цінами на паливо в Україні: прогноз експерта

Ціна на пальне в Україні стабілізується до середини лютого. При цьому очікувати здешевлення бензину чи дизеля не варто.

Про це в ефірі « Київ 24 » розповів генеральний директор мережі АЗС Леонід Косянчук.

За його словами, у період між 15−20 лютого закінчиться «мертвий сезон» і активізується ринок.

При цьому він вказав, що темпи зростання цін на паливо залежатимуть від:

курсу долара,

котирування зовнішнього ринку;

пропозиції.

Крім того, експерт зазначив, що ціни на бензин до кінця 2025 року багато в чому залежатимуть від політичної ситуації в США, як поводитиметься новообраний президент, яка ситуація буде на Близькому Сході та від процесів усередині нашої країни — курс гривні , податковий тиск.

УНІАН За матеріалами:

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