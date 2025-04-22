ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом — Finance.ua

ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом

Кросовери залишаються одними з найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі. Проте в Європі зберігається великий попит на універсали, пише The Sun

Універсали пропонують практичні інтер’єри і дуже місткі багажники. Ці моделі компактніші за кросовери, але здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями.

Експерти з Autocar назвали десять найкращих універсалів з пробігом. За їхніми словами, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.

Skoda Superb Combi Volkswagen ID.7 Tourer BMW 3 Series Touring Toyota Corolla Touring Sports Volvo V90 Dacia Jogger Mercedes-Benz E-Class T-Modell BMW 5 серії Touring Ford Focus Estate Citroen C5 X

Лідером цього рейтингу став Skoda Superb Combi. За словами експертів, це чудовий універсал, який підійде багатьом водіям.

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УНІАН За матеріалами:

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