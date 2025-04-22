ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом — Finance.ua

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ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом

Технології&Авто
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ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом
ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом
Кросовери залишаються одними з найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі. Проте в Європі зберігається великий попит на універсали, пише The Sun.
Універсали пропонують практичні інтер’єри і дуже місткі багажники. Ці моделі компактніші за кросовери, але здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями.
Експерти з Autocar назвали десять найкращих універсалів з пробігом. За їхніми словами, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
  1. Skoda Superb Combi
  2. Volkswagen ID.7 Tourer
  3. BMW 3 Series Touring
  4. Toyota Corolla Touring Sports
  5. Volvo V90
  6. Dacia Jogger
  7. Mercedes-Benz E-Class T-Modell
  8. BMW 5 серії Touring
  9. Ford Focus Estate
  10. Citroen C5 X
Лідером цього рейтингу став Skoda Superb Combi. За словами експертів, це чудовий універсал, який підійде багатьом водіям.
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За матеріалами:
УНІАН
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