ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом — Finance.ua

ТОП-10 найкращих універсалів з пробігом
Кросовери залишаються одними з найпопулярніших типів легкових автомобілів у світі. Проте в Європі зберігається великий попит на універсали, пише The Sun.
Універсали пропонують практичні інтер’єри і дуже місткі багажники. Ці моделі компактніші за кросовери, але здатні впоратися з багатьма повсякденними завданнями.
Експерти з Autocar назвали десять найкращих універсалів з пробігом. За їхніми словами, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
- Skoda Superb Combi
- Volkswagen ID.7 Tourer
- BMW 3 Series Touring
- Toyota Corolla Touring Sports
- Volvo V90
- Dacia Jogger
- Mercedes-Benz E-Class T-Modell
- BMW 5 серії Touring
- Ford Focus Estate
- Citroen C5 X
Лідером цього рейтингу став Skoda Superb Combi. За словами експертів, це чудовий універсал, який підійде багатьом водіям.
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