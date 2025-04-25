Нацбанк поліпшив оцінку дефіциту електроенергії — Finance.ua

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Нацбанк поліпшив оцінку дефіциту електроенергії

Енергетика
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Нацбанк поліпшив оцінку дефіциту електроенергії
Нацбанк поліпшив оцінку дефіциту електроенергії
Швидкі ремонти маневрової генерації й енергетичної інфраструктури, розбудова розподіленої генерації електроенергії та потужностей відновлювальних джерел електроенергії на тлі збереження стійкого імпорту е/е дають змогу поліпшити оцінку дефіциту е/е на прогнозному горизонті.
Про це повідомляє «Інфляційний звіт» Національного банку України (квітень 2025 року).
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У 2025 році дефіцит е/е з урахуванням імпорту оцінюється на рівні 3% (4% в Інфляційному звіті за січень 2025 року), у 2026 році — 1% (2%) та майже зникне у 2027 році (1%).
Нацбанк поліпшив оцінку дефіциту електроенергії
Від’ємний внесок обмежень енергопостачання в зміну реального ВВП скоротиться. Щорічний імпорт е/е становитиме близько 0,5 млрд доларів у 2025−2027 роках, зазначили в НБУ.
Ризики подальших руйнувань і збільшення дефіциту залишаються вагомими (25−50%). Їх реалізація ще більше обмежуватиме зростання ВВП і тиснутиме на інфляцію.
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Нагадаємо, внески в Фонд підтримки енергетики України донорів сягнули €1,2 млрд. Першою країною, яка підтримала ініціативу створення Фонду, стала Данія — з внеском 500 тисяч євро. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають 1,2 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких — держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації.
Допомогу отримали близько 70 українських енергетичних компаній з усіх регіонів країни.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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