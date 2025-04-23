Фонду підтримки енергетики України три роки: внески донорів сягнули €1,2 млрд — Finance.ua

Фонду підтримки енергетики України три роки: внески донорів сягнули €1,2 млрд Сьогодні 17:24 — Енергетика

Фонду підтримки енергетики України три роки: внески донорів сягнули €1,2 млрд

Фонд підтримки енергетики України створили у квітні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. За цей час він став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

«Фонд підтримки енергетики став важливим інструментом надання міжнародної допомоги. Майже всі енергетичні компанії України звертались за допомогою до Фонду підтримки, отримували необхідне устаткування, і продовжують активно співпрацювати», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Яку допомогу надали через Фонд

Першою країною, яка підтримала ініціативу створення Фонду, стала Данія — з внеском 500 тисяч євро. Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають 1,2 млрд євро, він об’єднав 33 донори з 22 країн, серед яких — держави, приватні компанії, корпорації, міжнародні організації.

Допомогу отримали близько 70 українських енергетичних компаній з усіх регіонів країни. Зокрема, близько 150 тис. одиниць обладнання вже доставили кінцевим набувачам. Пріоритет надається обладнанню для відновлення електропостачання, трансформаторам, генераторам, кабельній продукції, автотехніці тощо.

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«Щиро дякуємо всім країнам, які стають донорами Фонду і продовжують підтримку української енергетики. Дякуємо нашим партнерам з Енергетичного Співтовариства за непохитну позицію у підтримці України і створенні такого Фонду, за чітку і ефективну організацію всіх процесів. Дякуємо Європейській Комісії за підтримку і особисто Кадрі Сімсон, яка постійно підтримувала і докладала багато зусиль для його розвитку», — наголосив міністр.

Він додав, що зараз важливо продовжувати ефективну співпрацю, не втрачати темпів і збільшувати внески до Фонду підтримки енергетики України.

«Ми маємо і надалі об’єднати наші зусилля, аби вистояти вже наступної зими!» — резюмував очільник Міненерго.

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