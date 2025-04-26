Чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку — Finance.ua

Чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку Сьогодні 11:13 — Енергетика

Чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку

У літні місяці може виникнути дефіцит електроенергії у вечірні години.

Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері «Київ24».

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«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження, буде проводитися ремонтна кампанія. Генерації буде менше. У той же час, у літні денні години генерація буде з сонячних електростанцій, але це нас не рятує у вечірні години. Тому, з великою ймовірністю, у значні спекотні дні у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит», — сказав він.

Як уникнути дефіциту електроенергії

За його словами, єдиний спосіб уникнути дефіциту — це збільшити імпорт.

На державному рівні для цього необхідно, щоб комісія підняла граничні ціни на ринку електроенергії для того, аби імпортери могли імпортувати електричну енергію з-за кордону, щоб можна було покривати цей дефіцит.

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«На приватному рівні я раджу скористатися державною програмою пільгового кредитування і встановити на приватний будинок свою сонячну електростанцію і накопичувачі електричної енергії. У день генеруєте та зберігаєте електричну енергію, а у вечірні години пік у вас не буде ніколи відключення. І вам не потрібно буде платити державі, ви будете платити самому собі. І ви не будете сплачувати за електричну енергію», — додав депутат.

Він відмітив, що така програма пільгового кредитування досі діє і розрахована на 10 років. Вона передбачає суму до 480 тисяч гривень і є повністю безвідсотковою.

«Тому кожному з нас треба готуватися і бути енергонезалежним», — підсумував Нагорняк.

УНІАН За матеріалами:

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