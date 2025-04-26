Чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку

Енергетика
62
Чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку
Чи варто очікувати дефіцит електроенергії влітку
У літні місяці може виникнути дефіцит електроенергії у вечірні години.
Про це заявив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері «Київ24».
Читайте також
«Частина атомних енергоблоків виходить в охолодження, буде проводитися ремонтна кампанія. Генерації буде менше. У той же час, у літні денні години генерація буде з сонячних електростанцій, але це нас не рятує у вечірні години. Тому, з великою ймовірністю, у значні спекотні дні у вечірні години ми матимемо незначний дефіцит», — сказав він.

Як уникнути дефіциту електроенергії

За його словами, єдиний спосіб уникнути дефіциту — це збільшити імпорт.
На державному рівні для цього необхідно, щоб комісія підняла граничні ціни на ринку електроенергії для того, аби імпортери могли імпортувати електричну енергію з-за кордону, щоб можна було покривати цей дефіцит.
Читайте також
«На приватному рівні я раджу скористатися державною програмою пільгового кредитування і встановити на приватний будинок свою сонячну електростанцію і накопичувачі електричної енергії. У день генеруєте та зберігаєте електричну енергію, а у вечірні години пік у вас не буде ніколи відключення. І вам не потрібно буде платити державі, ви будете платити самому собі. І ви не будете сплачувати за електричну енергію», — додав депутат.
Він відмітив, що така програма пільгового кредитування досі діє і розрахована на 10 років. Вона передбачає суму до 480 тисяч гривень і є повністю безвідсотковою.
«Тому кожному з нас треба готуватися і бути енергонезалежним», — підсумував Нагорняк.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems