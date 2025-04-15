Будівництво нової генеруючої потужності: переможцями конкурсу Укренерго стали 13 проєктів — Finance.ua

Будівництво нової генеруючої потужності: переможцями конкурсу Укренерго стали 13 проєктів Сьогодні 11:45 — Енергетика

Комісія НЕК «Укренерго» із проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності визнала переможцями відбору 13 проєктів від 7 компаній.

Відповідне рішення затверджене на засіданні комісії 11 квітня , повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пріоритетній зоні визнані переможцями такі пропозиції:

ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (9,4 МВт, 9,2 МВт та 9,2 МВт на Дніпропетровщині) — по 400 тис. євро за 1 МВт;

СП «Агродар» (16,1 МВт на Чернігівщині) — 557,1 тис. євро за 1 МВт;

ТОВ «Агрохолдинг Радосвіт:» (9,2 МВт на Київщині; 40,9 МВт, 16,1 МВт та 13,8 МВт на Чернігівщині) — по 557,1 тис. євро за 1 МВт.

У непріоритетній зоні перемогли такі пропозиції:

ТОВ «Павер Один» (2 проєкти 9,2 МВт на Закарпатті) — 300 тис. євро за 1 МВт за одним проєктом і 400 тис. євро за 1 МВт за другим;

ТОВ «Магнат Енерго» (79 МВт в Івано-Франківській області) — 549,6 тис. євро за 1 МВт;

СП «Агродар» (63,2 МВт в Івано-Франківській області) — 557,1 тис. євро за 1 МВт;

ТОВ «Норт Ленд» (6,9 МВт в Івано-Франківській області) — 648 тис. євро за 1 МВт;

ТОВ «Станція Індустріальна» (25 МВт в Івано-Франківській області) — 780 тис. євро за 1 МВт.

Всі цінові пропозиції вказані із ПДВ.

Проєкти ПАТ «Укрнафта», ТОВ «Інжур Енерджі» та ТОВ «Далорт» були відхилені через те, що їхня цінова пропозиція перевищувала граничну ціну закупівлі (854977,5 євро за 1 МВт).

До пріоритетної зони розміщення об’єктів генерації належать Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська та Херсонська області.

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