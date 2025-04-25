НБУ: економіка України зростатиме на 3−4% щороку — Finance.ua

НБУ: економіка України зростатиме на 3−4% щороку Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

НБУ: економіка України зростатиме на 3−4% щороку

Нацбанк прогнозує поступове відновлення економіки України з ростом ВВП на 3−4% щороку у 2025−2027 роках. Цьому сприятиме збільшення врожаїв, оборонні замовлення та інвестиції.

Як йдеться в документі, темпи зростання ВВП будуть обмеженими (3,1% у 2025 році порівняно з 2,9% торік) через дефіцит робочої сили, пошкодження газової інфраструктури та охолодження зовнішнього попиту на тлі торговельного протистояння в світі.

«У 2026−2027 роках економіка зростатиме на 3,7−3,9% на рік на тлі збільшення інвестицій у відбудову, відновлення виробництва й інфраструктури та стійкого споживчого попиту», — зазначає Нацбанк.

«У міру зниження безпекових ризиків та нормалізації умов функціонування економіки приватні інвестиції дедалі зростатимуть і компенсуватимуть поступове скорочення економічних стимулів з боку держави», — додали у відомстві.

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За інформацією НБУ, додатково відновленню можуть сприяти повернення трудових мігрантів та запуск масштабних інвестиційних програм.

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