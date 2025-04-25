Маємо бути фінансово підготовленими до будь-яких сценаріїв у наступному році, — міністр фінансів Сьогодні 09:37 — Казна та Політика

Маємо бути фінансово підготовленими до будь-яких сценаріїв у наступному році, — міністр фінансів

Міністр фінансів України Сергій Марченко виступив на зустрічі фінансового блоку країн G7 під час робочого візиту до Вашингтона в межах Весняних зборів МВФ та Світового банку.

У заході взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку та Європейської Комісії.

Марченко закликав інвестувати в українську оборонну промисловість, щоб українці могли ефективно протистояти ворогу і забезпечити мирне майбутнє. Під час виступу було також наголошено на важливості продовження підтримки у 2026 році.

«У поточному році бюджетна підтримка від ключових партнерів складає 16,8 млрд доларів США. Завдяки нашій злагодженій співпраці, потреби у зовнішньому фінансуванні на поточний рік повністю забезпечено. Водночас маємо залишатися фінансово підготовленими до будь-якого розвитку подій. За будь-яких умов, в 2026 році, міжнародна підтримка залишається критично важливою для збереження фінансової стабільності, відновлення економіки та залучення іноземних інвестицій», — зазнасив він.

Нагадаємо, що потреба у зовнішньому фінансуванні у 2025 році залишається значною і складає 39,3 млрд доларів США.

Механізм Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA)

Міністр фінансів відзначив реалізацію механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) обсягом 50 млрд доларів США. Це кошти, які погашатимуться та обслуговуватимуться за рахунок доходів від заморожених активів росії.

Україна вже уклала відповідні угоди з країнами G7 та Єврокомісією. Кошти надходять до державного бюджету стабільно й передбачувано, що дає змогу вчасно та повністю фінансувати всі пріоритетні видатки.

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Наступним кроком має стати повна конфіскація суверенних активів країни-агресора. І як підкреслив міністр фінансів, це можливо зробити за умови політичного рішення країн G7.

Під час виступу Марченко також наголосив на зміцненні фінансової системи України. Завдяки зростанню внутрішніх доходів і стабільному фінансуванню, країна поступово зменшує дефіцит бюджету.

За результатами І кварталу 2025 року доходи загального фонду державного бюджету, зросли на 1 млрд доларів США порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, завдяки випуску державних облігацій до бюджету вже залучено 3 млрд доларів США у 2025.

Скорочення дефіциту бюджету прогнозується до 19,4% ВВП у 2025 році з 24% у 2024 році.

Це є результатом послідовної роботи уряду України та системних реформ, які реалізуються у тісній координації з міжнародними партнерами.

Марченко відзначив успішне проходження сьомого перегляду програми МВФ — найкращий результат за всю історію співпраці України з Фондом. Крім того, Україна демонструє ефективне виконання індикаторів Плану України для інструменту EU Ukraine Facility та умов програм Світового банку.

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