Подорожчання бензину скасовується: регулятор переглянув прогноз на 2025 рік — Finance.ua

Подорожчання бензину скасовується: регулятор переглянув прогноз на 2025 рік Сьогодні 16:05

Подорожчання бензину скасовується: регулятор переглянув прогноз на 2025 рік

Національний банк оновив прогноз зростання цін на пальне Україні у 2025 році. Регулятор вважає, що бензин подешевшає через здешевлення нафти.

Про це йдеться в «Інфляційному звіті» Національного банку України за квітень 2025 року.

У НБУ зазначають, що зростання цін на пальне пришвидшилося до 9.9% р/р у березні порівняно з 4.8% р/р у грудні 2024 року. Така динаміка визначалася, зокрема, черговим етапом підвищення акцизів і високою волатильністю цін на світових сировинних ринках. Раннє потепління та початок весняно-польових робіт також дещо пожвавили попит на пальне в березні, хоча обсяги його реалізації в І кварталі 2025 року залишалися нижчими порівняно як з попереднім кварталом, так і відповідним періодом минулого року. Додатковий тиск у бік підвищення цін на пальне зумовили ефекти від березневого послаблення обмінного курсу гривні до євро.

«Однак загалом подорожчання пального виявилося нижчим, ніж очікувалося. Цьому, зокрема, сприяли достатність запасів та оптимізація логістики імпортних постачань», — йдеться у звіті.

Наприкінці березня роздрібні ціни на пальне знизилися слідом за гуртовими завдяки зменшенню вартості сировини. Параметри подальшої цінової корекції залежатимуть від динаміки світових цін, зокрема здешевлення нафти. Частково вплив цього чинника компенсуватиметься набуттям чинності вимоги щодо обов’язкового додавання біоетанолу в автомобільні бензини з 1 травня 2025 року з огляду на націнку за додавання спирту у виробників.

«Прогноз зростання цін на пальне в поточному році переглянутий у бік зменшення через здешевлення нафти з огляду на охолоджувальний вплив торговельних протистоянь на світову економіку та врахування часткової абсорбції продавцями підвищення акцизного навантаження за рахунок маржі», — зазначають фахівці НБУ.

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Там кажуть, що у середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше збільшення акцизного навантаження. Це забезпечуватиме помірні темпи зростання цін на пальне (менше 5%) на прогнозному горизонті, що стримуватиме інфляційний тиск, у тому числі за рахунок впливу на собівартість окремих товарів і транспортних послуг.

Довідка Finance.ua:

українські АЗС з 1 травня почнуть продавати бензин, змішаний зі спиртом. Це вимога євроінтеграційного закону про обов’язкове використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у сфері транспорту;

так, вже з травня всі АЗС в Україні будуть зобов’язані продавати бензин із додаванням не менше 5% біоетанолу (маркування Е5). Це не стосується лише бензинів із октановим числом 98 і вище, а також палива, яке постачається для потреб Міністерства оборони, Державного резерву та для створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. Детальніше про це ми розповіли тут.

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