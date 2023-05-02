День финансов: продление военного положения, пошлины на генераторы и Starlink, покупка авто через «Дія» — Finance.ua

День финансов: продление военного положения, пошлины на генераторы и Starlink, покупка авто через «Дія» Сегодня 17:50

Вторник, 2 мая. Рада продлевает военное положение, а Силы обороны критикуют законопроект о возвращении 30 тысяч военным.

Военное положение в Украине. Верховная Рада продлила Верховная Рада продлила действие военного положения и мобилизации на 90 дней. Теперь мобилизация и военное положение будут действовать до 18 августа 2023 года.

Доплата военным. Руководители сил обороны раскритиковали правку к закону, которой ранее попытались вернуть военным Руководители сил обороны раскритиковали правку к закону, которой ранее попытались вернуть военным выплаты в 30 тыс. грн , и предлагают собрать рабочую группу для создания нового закона об оплате труда военнослужащих.

В то же время в МВФ прокомментировали возвращение «военных» выплат. Там говорят, что принятый законопроект не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов более чем в 4 млрд долл., поэтому может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.

Отметим, что уже 782 военнослужащих и силовиков получили доступный кредит на жилье. Они могут оформить кредит на покупку жилья на льготных условиях — под 3% годовых. В новой статье Finance.ua разобрался, на что могут претендовать наши защитники в рамках программы «єОселя» в 2023 году.

«єОселя» в 2023 году: на что могут рассчитывать военнослужащие 🧐

Пошлины на генераторы и Starlink возвращаются. 1 мая завершился период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Теперь налог на добавленную стоимость и ввозную пошлину 1 мая завершился период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Теперь налог на добавленную стоимость и ввозную пошлину снова нужно платить за электрогенераторы, трансформаторы, инверторы, аккумуляторы и другие устройства энергетики, а также системы Starlink.

Быстрые кредиты подешевеют. Национальный банк предлагает внести изменения в закон «О потребительском кредитовании», в частности, установить предельные размеры процентных ставок. Вместо текущих 1500% годовых, встречающихся на рынке, Национальный банк предлагает внести изменения в закон «О потребительском кредитовании», в частности, установить предельные размеры процентных ставок. Вместо текущих 1500% годовых, встречающихся на рынке, будет не более 300% годовых

«Нужны будут только два смартфона». Начиная с июня, украинцы смогут зарегистрировать авто непосредственно в салоне, с августа — приобрести номера онлайн, а с сентября весь процесс купли-продажи авто будет переведен в цифровой вариант. Как говорят в МВД, Начиная с июня, украинцы смогут зарегистрировать авто непосредственно в салоне, с августа — приобрести номера онлайн, а с сентября весь процесс купли-продажи авто будет переведен в цифровой вариант. Как говорят в МВД, процесс купли-продажи автомобилей переведут в «Дія». Потребуются только продавец-покупатель и два смартфона у них.

Экспорт IT-услуг падает. В первом квартале 2023 года В первом квартале 2023 года экспорт IT-услуг из Украины снизился на 16% по сравнению с таким же периодом 2022 года и составил $1,68 млрд. По словам исполнительного директора IT Ukraine Association Константина Васюка, снижение обусловлено двумя факторами: в предыдущие годы отрасль росла сверхвысокими темпами; каждый первый квартал нового года традиционно имеет падение по сравнению с первым кварталом предыдущего года.

изнеса. Бизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле Настроения бБизнес, адаптировавшись к условиям полномасштабной войны, в апреле положительно оценил результаты своей деятельности по сравнению с предыдущим месяцем впервые с октября 2021 года. Предприятия торговли впервые с января 2022 года ожидают увеличения численности работников, остальные опрошенные секторы прогнозируют более низкие, чем в предыдущие месяцы, темпы сокращения персонала. Добавим также, что в Украине обновили правила госрегистрации бизнеса.

Украинцы стали меньше покупать валюту. Население Украины в апреле 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 335,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 559,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 224,2 млн. долларов. Таким образом, в апреле Население Украины в апреле 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 335,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 559,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 224,2 млн. долларов. Таким образом, в апреле украинцы сократили покупку валюты на 200,1 млн долларов по сравнению с мартом, когда они купили 424,3 млн долларов.

Три новых соглашения с Bayraktar. Украина и турецкая компания Baykar подписали три новых соглашения для украинских производителей. «Есть важный результат. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — Украина и турецкая компания Baykar подписали три новых соглашения для украинских производителей. «Есть важный результат. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения», — сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышин.

Украина — энергетический хаб Европы. Кабмин одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года. Документ отражает цели Европейского зеленого курса и базируется на принципах комплексного подхода к формированию и реализации политики в сфере энергетики, созданию условий устойчивого развития экономики Украины.

NovaPay будет открывать счета и выпускать карты. Компания «НоваПэй», работающая вместе с «Новой почтой», Компания «НоваПэй», работающая вместе с «Новой почтой», получила расширенную лицензию НБУ . NovaPay сможет открывать и обслуживать счета частных и корпоративных клиентов; выпускать карты к счетам физическим лицам; осуществлять эквайринг для бизнеса, то есть безналичный прием платежей; обеспечивать переводы без открытия счета; кредитовать; принимать деньги на счет и выдавать их.

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