Україна – енергетичний хаб Європи: уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року — Finance.ua

Україна – енергетичний хаб Європи: уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року
Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.
«Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України», — йдеться у повідомленні.
Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що відповідні цілі досягатимуться шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу.
У Стратегії, зокрема, враховані:
- Наслідки повномасштабної війни російської федерації проти України, посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистеми.
- Результати приєднання ОЕС України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та поглиблення інтеграції енергетичної системи України в загальноєвропейську.
- Наявність новітніх технологій (зокрема виробництво та використання водню в енергетичних цілях, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії), технічні зміни в енергетичному секторі, світові тренди та інноваційні рішення, вимоги до екологічної безпеки згідно з нормами ЄС та прийнятим зобов’язанням України.
- Міжнародні зобов’язання України щодо енергоефективності та використання ВДЕ, зменшення викидів парникових газів.
- Децентралізація генерації електроенергії по всій території країни для поліпшення стійкості та надійності енергозабезпечення.
Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.
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