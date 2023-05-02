Україна – енергетичний хаб Європи: уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року — Finance.ua

Україна – енергетичний хаб Європи: уряд схвалив Енергетичну стратегію до 2050 року Сьогодні 13:02 — Енергетика

Кабінет Міністрів України за поданням Міністерства енергетики схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України.

«Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України», — йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив, що відповідні цілі досягатимуться шляхом розвитку сучасної та безпечної атомної генерації, відновлюваних джерел енергії, модернізації та автоматизації систем передачі та розподілу.

У Стратегії, зокрема, враховані:

Наслідки повномасштабної війни російської федерації проти України, посилення ролі енергетичної безпеки та зміцнення стійкості енергосистеми.

Результати приєднання ОЕС України до європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) та поглиблення інтеграції енергетичної системи України в загальноєвропейську.

Наявність новітніх технологій (зокрема виробництво та використання водню в енергетичних цілях, малі модульні ядерні реактори, установки зберігання енергії), технічні зміни в енергетичному секторі, світові тренди та інноваційні рішення, вимоги до екологічної безпеки згідно з нормами ЄС та прийнятим зобов’язанням України.

Міжнародні зобов’язання України щодо енергоефективності та використання ВДЕ, зменшення викидів парникових газів.

Децентралізація генерації електроенергії по всій території країни для поліпшення стійкості та надійності енергозабезпечення.

Стратегія передбачає досягнення Україною вуглецевої нейтральності енергетичного сектору до 2050 року.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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