Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато — Finance.ua
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Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато

Казна та Політика
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Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато
Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато
У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16%, у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд. Частка IT в експорті послуг за перший квартал року становить 43%.
Про це повідомляє IT Ukraine Association, посилаючись на дані НБУ.
За словами виконавчого директора Асоціації Костянтина Васюка, зниження обумовлено двома чинниками:
  1. У попередні роки галузь зростала надвисокими темпами.
  2. Кожен перший квартал нового року традиційно має падіння, у порівнянні з першим кварталом року попереднього.
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«Але результати щоквартального експорту IT-послуг з України у 2022-2023 роках свідчать, що наразі галузь зайшла на „флет“, тобто зростання зупинилося, а суттєве падіння не почалось», — пояснив він.
За спостереженнями Асоціації, схожа ситуація мала місце у 2014 році, коли IT-сектор також демонстрував падіння на 26% і утримував позиції у $350-400 млн щокварталу. При цьому в 2016 році IT-сектор відновив зростання, і до 2022 року його темпи вже сягали 20% щорічно.
Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато
Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато
Інфографіка: IT Ukraine Association

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За матеріалами:
Dou
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