Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато — Finance.ua

Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато Сьогодні 17:42 — Казна та Політика

Експорт IT-послуг знизився на 16%. В IT Ukraine Association кажуть, що галузь вийшла на плато

У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16%, у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд. Частка IT в експорті послуг за перший квартал року становить 43%.

Про це повідомляє IT Ukraine Association, посилаючись на дані НБУ.

За словами виконавчого директора Асоціації Костянтина Васюка, зниження обумовлено двома чинниками:

У попередні роки галузь зростала надвисокими темпами. Кожен перший квартал нового року традиційно має падіння, у порівнянні з першим кварталом року попереднього.

«Але результати щоквартального експорту IT-послуг з України у 2022-2023 роках свідчать, що наразі галузь зайшла на „флет“, тобто зростання зупинилося, а суттєве падіння не почалось», — пояснив він.

За спостереженнями Асоціації, схожа ситуація мала місце у 2014 році, коли IT-сектор також демонстрував падіння на 26% і утримував позиції у $350-400 млн щокварталу. При цьому в 2016 році IT-сектор відновив зростання, і до 2022 року його темпи вже сягали 20% щорічно.

Інфографіка: IT Ukraine Association

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