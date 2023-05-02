Вперше за півтора року бізнес оцінив результати своєї діяльності позитивно — Finance.ua

Вперше за півтора року бізнес оцінив результати своєї діяльності позитивно Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Вперше за півтора року бізнес оцінив результати своєї діяльності позитивно

Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше з жовтня 2021 року.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності ( ІОДА ), який Національний банк розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні — травні 2022 року.

Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств більшості секторів.

У квітні 2023 року ІОДА підвищився до 51.5 із 49.5 у березні, перетнувши нейтральний рівень (50 пунктів), що свідчить про очікування щодо зростання виробництва.

Підприємства торгівлі вдруге поспіль надали найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності, зважаючи на сповільнення інфляційного тиску, пожвавлення споживчого попиту та збільшення пропозиції товарів: секторальний індекс у квітні зріс до 57.6 із 53.6 у березні.

Респонденти поліпшили свої очікування щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу.

Попри посилення оцінок щодо зростання закупівельних цін, вони вперше з липня 2019 року очікували на підвищення торговельної маржі.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль очікують зростання своїх економічних результатів на тлі поліпшення логістики, скорочення виробничих витрат для відновлення енергопостачання та стабілізації цін на пальне: секторальний індекс у квітні становив 50.5 порівняно із 51.2 у березні.

Респонденти очікують зростання, хоча й дещо нижчими темпами, ніж місяць тому, обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень, у тому числі експортних.

Поки залишаються негативними оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), водночас дещо послабились очікування щодо зростання залишків готової продукції.

Підприємства сфери послуг продовжили пом’якшувати негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив завдяки поступовому відновленню попиту, поліпшенню ситуації з енергопостачанням та сезонному фактору: секторальний індекс становив 48.8 порівняно з 45.7 у березні.

Респонденти суттєво пом’якшили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень, водночас очікували зростання обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва надали найстриманіші серед інших секторів оцінки щодо своїх економічних результатів з огляду на низьку фінансову спроможність споживачів, брак інвестицій та несприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 44.9 (у березні — 45.9).

На відміну від попереднього місяця респонденти очікували зменшення обсягів будівництва, а також посилили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень.

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Будівельники не прогнозували змін обсягів закупівлі сировини та матеріалів, водночас зберегли очікування щодо зростання обсягу закупівлі послуг підрядників.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, попри певне пом’якшення прогнозів зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін, а також тарифів на власну продукцію/послуги.

Оцінки респондентів щодо зайнятості пом’якшилися: підприємства торгівлі вперше з січня 2022 року очікують на збільшення чисельності працівників, решта опитаних секторів прогнозують нижчі ніж в попередні місяці темпи скорочення персоналу.

33.5% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 8.9% — лише експортні операції, 16.4% — лише імпортні операції, 41.2% — не здійснюють зовнішні економічні операції.

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