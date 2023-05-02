Для юридичних осіб, ФОП і не тільки: в Україні оновили правила держреєстрації бізнесу — Finance.ua
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Для юридичних осіб, ФОП і не тільки: в Україні оновили правила держреєстрації бізнесу

Казна та Політика
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Для юридичних осіб, ФОП і не тільки: в Україні оновили правила держреєстрації бізнесу
Для юридичних осіб, ФОП і не тільки: в Україні оновили правила держреєстрації бізнесу
В Україні з 1 травня поточного року набув чинності наказ Міністерства юстиції, яким затверджено нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізосіб-підприємців і громадських формувань.
Про це повідомляє Нотаріальна палата.
Як пояснили у Мін’юсті, ці норми діятимуть під час переходу бізнесу на спрощену систему оподаткування та/або добровільної реєстрації як платника податку на додану вартість, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
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Також внесено зміни до вимог до написання найменування юрособи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юрособи, крім організації профспілки.
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Зокрема, для написання найменування юрособи літери латинського алфавіту використовуються при написанні найменування не лише англійською, а й будь-якою іноземною мовою, а при найменуванні відокремленого підрозділу замість слів «відокремлений підрозділ» («філія», «представництво») залишиться лише слово «філія» або «представництво».
Окрім того, внесено зміни до порядку держреєстрації бізнесу, який не має статусу юрособи. Тепер при поданні заяви в електронній формі, коли потрібна копія документа, що засвідчує особу і підтверджує громадянство кінцевого бенефіціара, до заяви долучатимуться електронні копії таких документів, виготовлені шляхом сканування з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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