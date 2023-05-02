Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на три місяці — Finance.ua

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на три місяці Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію на три місяці, Фото: 4studio.com.ua

Верховна Рада у вівторок, 2 травня, продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 днів з 20 травня 2023 року.

Про це повідомив у Telegram народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко.

до 18 серпня 2023 року. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан від початку повномасштабного вторгнення росії, Тепер мобілізація і воєнний стан діятимуть. Це вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан від початку повномасштабного вторгнення росії, написав нардеп від Голосу Ярослав Железняк у Telegram.

Продовження воєнного стану підтримали 324 народні депутати, а мобілізації — 333 парламентарі.

Довідка Finance.ua:

1 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти № 9259 та № 9260 про продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні;

від початку російського вторгнення в Україні запроваджений воєнний стан й оголошена загальна мобілізація, яка забороняє військовозобовʼязаним виїжджати із країни, окрім особливих винятків;

режим воєнного стану діє в Україні з 24 лютого 2022 року. Востаннє він був продовжений до 20 травня.



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