Мита та податки на ввезення в Україну генераторів і Starlink повертаються — Finance.ua
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Мита та податки на ввезення в Україну генераторів і Starlink повертаються

Особисті фінанси
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Мита та податки на ввезення в Україну генераторів і Starlink повертаються
Мита та податки на ввезення в Україну генераторів і Starlink повертаються
1 травня завершується період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України. За ввезення в Україну таких товарів знову доведеться сплачувати мита й ПДВ.
Про це повідомили в Державній митній службі.
Тепер податок на додану вартість (ПДВ) та ввізне мито знову треба сплачувати за електрогенератори, трансформатори, інвертори, акумулятори та інші пристрої енергетики, а також системи Starlink.
Також повертаються податки й мита для товарів, які безплатно надає Енергетичне співтовариство як допомогу українським енергопідприємствам для відновлення та ремонту інфраструктури.
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Нагадаємо, Кабмін ще на початку листопада 2022 року вирішив звільнити від податків ввезення в Україну генераторів та інших пристроїв енергетики і забезпечення тепла. В уряді пояснювали, що це допоможе прискорити ремонти, покращити забезпечення світлом і теплом, задовольнити попит населення, а також зменшити ціни на відповідну продукцію.
А наприкінці листопада 2022-го мита вирішили скасувати і для систем Starlink, щоб забезпечити ними «Пункти незламності».

Довідка Finance.ua:

  • опалювальний сезон цього року закінчився в середині квітня, а ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати наприкінці зими — на початку весни;
  • однак влітку в Україні знову може виникнути дефіцит електроенергії — про це говорять в НЕК «Укренерго». Ось тут розповіли про причини;
  • крім того, Кабінет Міністрів України продовжив дію фіксованої ціни на електроенергію для населення ще на місяць — до кінця травня 2023 року. Якби не це рішення Кабміну, дія фіксованої ціни завершилася б з початком травня, оскільки попереднє рішення уряду продовжувало її до 30 квітня.
За матеріалами:
Finance.ua
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