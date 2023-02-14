Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну — Finance.ua
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Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну

Казна та Політика
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Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну
Уряд спростив правила ввезення дронів в Україну
Уряд прийняв постанову, яка максимально прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення. Зокрема, БПЛА та комплектуючих на територію України. Це дасть змогу нашим захисникам та захисницям оперативніше отримувати і використовувати технології на фронті.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
«Прийнята постанова спрощує митне оформлення товарів військового призначення та подвійного використання. Відтепер імпортери зможуть ввезти такі товари без отримання дозволу Держекспортконтролю. Окрім цього, зміна законодавства дасть поштовх для розвитку українського виробництва оборонної продукції», — сказано в повідомленні.

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Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, складно мати перевагу над рф у кількості живої сили та зброї. Тому єдиний шлях — створити технологічну перевагу над ворогом. Але технології матимуть вирішальне значення, лише якщо забезпечити їх швидкий розвиток та доставку.

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«Кілька тижнів тому ми провели опитування українських виробників/постачальників БПЛА щодо головних блокерів, які заважають їхній роботі та розвитку. Уряд прийняв першу постанову, що максимально прискорить та спростить ввезення товарів військового призначення та подвійного використання на територію України. Зокрема, БПЛА та комплектуючих», — написав Федоров.
Простою мовою — більше жодних документів від служби експортного контролю чи інших органів для ввезення дронів тощо.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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