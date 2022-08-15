День финансов: продление военного положения и мобилизации, закон о «таможенном безвизе», обновление «Приват24» — Finance.ua
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День финансов: продление военного положения и мобилизации, закон о «таможенном безвизе», обновление «Приват24»

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В понедельник, 15 августа, Верховная Рада приняла следующие решения:
Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней до 21 ноября. Также депутаты упростили принудительное отчуждение имущества в условиях военного положения.
  • Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7644 по выделению в государственный бюджет дополнительных расходов на 270 миллиардов гривен за счет внутренних заимствований.
«Таможенный безвиз»: какие упрощения для украинского бизнеса. Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом. «Таможенный безвиз» позволит украинскому бизнесу пользоваться следующими упрощениями.
Бюджет-2023 будет чрезвычайно жестким. Министр финансов Сергей Марченко заявил о пересмотре всех расходов. Ключевая задача — нахождение средств, в том числе с помощью стран-партнеров, чтобы профинансировать дефицит бюджета.
10% налог на импорт. Введением такого налога хотят «убить сразу двух зайцев»: снизить спрос на импортные товары (которые автоматически вырастут в цене) и частично закрыть дыру в бюджете поступлениями от нового налога.
Обновление «Приват24». ПриватБанк сообщил, что Приват24 получил большое обновление. Об этом сообщает пресс-служба банка. Появились сразу четыре новых функции, которые в первую очередь будут полезны для фрилансеров, родителей и автомобилистов.
Банки повысили ставки по гривневым депозитам. Средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в июле, составляет 8,1% годовых, что на 1,5 процентного пункта (п.п.) выше уровня июня и на 2,4 п. п. — уровня мая, когда был достигнут исторический минимум такой ставки.
Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз. Правительственный законопроект предлагает отказаться от нулевой ставки акциза и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.
Кстати, если вы собираетесь выехать за границу на авто (или уже там), стоит знать несколько важных фактов о страховании «Зеленая карта». Если хотите получить исчерпывающую и актуальную информацию о полисе, приглашаем на бесплатный тематический вебинар, который состоится 18 августа в 12:00.

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День финансов: продление военного положения и мобилизации, закон о «таможенном безвизе», обновление «Приват24»
По материалам:
Finance.ua
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