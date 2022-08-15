День финансов: продление военного положения и мобилизации, закон о «таможенном безвизе», обновление «Приват24» — Finance.ua

День финансов: продление военного положения и мобилизации, закон о «таможенном безвизе», обновление «Приват24» Сегодня 17:50

В понедельник, 15 августа, Верховная Рада приняла следующие решения:

на 90 дней до 21 ноября. Также депутаты Верховная Рада продлила военное положение и мобилизацию ещеТакже депутаты упростили принудительное отчуждение имущества в условиях военного положения.

Рада официально призывает осудить ядерный терроризм россии на Запорожской АЭС.

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7644 по выделению в государственный бюджет дополнительных расходов на 270 миллиардов гривен за счет внутренних заимствований.

Сегодня также ВР поддержала законопроект о защите прав инвесторов нового жилья.

«Таможенный безвиз»: какие упрощения для украинского бизнеса. Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом. «Таможенный безвиз» позволит украинскому бизнесу пользоваться следующими Верховная Рада на заседании в понедельник поддержала в целом закон, вводящий необходимые изменения для заключения «таможенного безвиза» с Евросоюзом. «Таможенный безвиз» позволит украинскому бизнесу пользоваться следующими упрощениями

Бюджет-2023 будет чрезвычайно жестким. Министр финансов Сергей Марченко заявил о Министр финансов Сергей Марченко заявил о пересмотре всех расходов . Ключевая задача — нахождение средств, в том числе с помощью стран-партнеров, чтобы профинансировать дефицит бюджета.

Также Марченко отметил, что есть проблема более серьезная, чем инфляция в Украине.

10% налог на импорт. Введением Введением такого налога хотят «убить сразу двух зайцев»: снизить спрос на импортные товары (которые автоматически вырастут в цене) и частично закрыть дыру в бюджете поступлениями от нового налога.

Обновление «Приват24». ПриватБанк сообщил, что Приват24 получил большое обновление. Об этом сообщает пресс-служба банка. Появились сразу ПриватБанк сообщил, что Приват24 получил большое обновление. Об этом сообщает пресс-служба банка. Появились сразу четыре новых функции , которые в первую очередь будут полезны для фрилансеров, родителей и автомобилистов.

Банки повысили ставки по гривневым депозитам. Средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в июле, Средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в июле, составляет 8,1% годовых , что на 1,5 процентного пункта (п.п.) выше уровня июня и на 2,4 п. п. — уровня мая, когда был достигнут исторический минимум такой ставки.

Бензин и дизель снова подорожают? Кабмин предлагает вернуть акциз. Правительственный законопроект предлагает Правительственный законопроект предлагает отказаться от нулевой ставки акциза и установить ставку в размере 100 евро за 1000 литров.

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