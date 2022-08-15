Застосунок "Приват24" оновили: додали нові функції та можливості — Finance.ua
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Застосунок "Приват24" оновили: додали нові функції та можливості

Казна та Політика
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ПриватБанк повідомив, що «Приват24» отримав велике оновлення.
Про це повідомляє пресслужба банку.
З’явилося відразу чотири нові функції, які насамперед будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.
Що нового в Приват24?
Інвойси Payoneer для фрилансерів
Можна виставляти інвойси Payoneer контрагентам через Приват24.
Зміна ліміту на Картці Юніора
Відтепер юніори можуть подавати заявки на зміну ліміту картки через меню «Гаманець». Батькам надсилається запит на підтвердження в Приват24.
Заробити, коли роботодавці — ваші батьки
Сервіс «Зробив — заробив» тепер є і у вебверсії Приват24. Батьки можуть ставити своїй дитині завдання та призначати винагороду за їх виконання. Якщо виконання завдання підтверджено, дитина отримує грошову винагороду на картку Юніора.
Міжнародне страхування для виїзду за кордон «Зелена картка»
Оформити страхування можна на строк від 15 днів до 1 року. Тепер воно доступне і у вебверсії Приват24.
— для iOS.
— для Android.
— вебверсія Приват24.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк повідомляв, що почав виплати допомоги українцям в рамках спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики.
За матеріалами:
УНІАН
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