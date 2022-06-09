ПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату — Finance.ua

«ПриватБанк починає виплати допомоги соціально незахищеним українцям в рамках нового спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерства соціальної політики. Відповідно до умов проекту, Червоний Хрест надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад», — сказано в повідомленні.
Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та до 24 лютого 2022 року проживали в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, (незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді).
Як регіони беруть учать у програмі допомоги
Серед регіонів, де буде надана допомога постраждалим громадам — Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.