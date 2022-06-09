ПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату — Finance.ua
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ПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату

Вчора 17:00Особисті фінанси
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ПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплатуПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату
ПриватБанк починає виплати допомоги українцям в рамках спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«ПриватБанк починає виплати допомоги соціально незахищеним українцям в рамках нового спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерства соціальної політики. Відповідно до умов проекту, Червоний Хрест надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад», — сказано в повідомленні.
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Деталі допомоги

Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми — 3 місяці.
Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка зареєстрована в Мінсоцполітики.
Якщо отримувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 — на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи готівкою.

Як отримати допомогу

Реєструватися для участі в програмі не потрібно — отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста.
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Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та до 24 лютого 2022 року проживали в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, (незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді).

Як регіони беруть учать у програмі допомоги

Серед регіонів, де буде надана допомога постраждалим громадам — Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.
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За матеріалами: Finance.ua
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