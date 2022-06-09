ПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату — Finance.ua

ПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

ПриватБанк виплачуватиме допомогу від Червоного Хреста: як отримати виплату

ПриватБанк починає виплати допомоги українцям в рамках спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«ПриватБанк починає виплати допомоги соціально незахищеним українцям в рамках нового спільного проекту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Міністерства соціальної політики. Відповідно до умов проекту, Червоний Хрест надаватиме фінансову допомогу малозабезпеченим сім’ям із постраждалих громад», — сказано в повідомленні.

Читайте також Як залишити заявку на допомогу через платформу єДопомога – покрокова інструкція

Деталі допомоги

Розмір допомоги становить 2500 грн на особу на місяць, тривалість програми — 3 місяці.

Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом PrivatMoney на банківську картку українського банку, яка зареєстрована в Мінсоцполітики.

Якщо отримувач не має зареєстрованої банківської картки, допомогу можна отримати у відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700 — на картку ПриватБанку, вказавши її при отриманні, чи готівкою.

Як отримати допомогу

Реєструватися для участі в програмі не потрібно — отримувачі допомоги, чий номер телефону доступний, будуть проінформовані про включення до програми через SMS-повідомлення від Червоного Хреста.

Читайте також В Україні запрацював єдиний портал для міжнародної допомоги переселенцям

Допомогу отримають сім’ї, які мають офіційний статус малозабезпечених, зареєстровані в Міністерстві соціальної політики та до 24 лютого 2022 року проживали в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, (незалежно від того, виїхала ця сім’я чи залишилася в громаді).

Як регіони беруть учать у програмі допомоги

Серед регіонів, де буде надана допомога постраждалим громадам — Донецька, Луганська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.