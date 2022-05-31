В Україні запрацював єдиний портал для міжнародної допомоги переселенцям — Finance.ua
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В Україні запрацював єдиний портал для міжнародної допомоги переселенцям

Вчора 16:02Особисті фінанси
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Із 31 травня на соціальній платформі єДопомога реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій.
Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.
Хто може скористатися? Заявки можуть подати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи.

Як подати заявку?

  • Для цього потрібно на порталі єДопомога заповнити персональні дані та вказати IBAN, міжнародний номер банківського рахунку. Цей номер можна дізнатись в особистому кабінеті або у застосунку банку, де відкритий банківський рахунок людини.
  • Дані, які людина вказує у заявці, верифікуються на основі даних з державних реєстрів.
  • Верифіковані заявки передаватимуться міжнародним організаціям, які прийматимуть рішення щодо виплат на основі пріоритетності вразливих категорій отримувачів та наявності коштів для здійснення таких виплат.
В Україні запрацював єдиний портал для міжнародної допомоги переселенцям

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, окрім державної допомоги внутрішньо переміщені особи можуть отримати міжнародну цільову грошову підтримку, що реалізується спільно з Урядом України;
  • отримати фінансову допомогу в розмірі 2220 грн на особу в місяць можна тільки від однієї з організацій, яка реалізує програму ООН. Це один і той самий вид допомоги, який здійснюють різні агенції, перелік яких не є вичерпним. Деталі читайте тут.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами: Finance.ua
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