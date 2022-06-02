Як залишити заявку на допомогу через платформу єДопомога – покрокова інструкція — Finance.ua

Як залишити заявку на допомогу через платформу єДопомога – покрокова інструкція

Вчора 14:01 — Особисті фінанси

Як залишити заявку на допомогу через платформу єДопомога – покрокова інструкція

єДопомога — це платформа, створена з метою забезпечення всіх українців необхідною допомогою під час військової агресії.

Завдяки їй кожен може дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу або надати її іншим, пише портал Факти ICTV.

Як залишити заявку

Якщо вам необхідна будь-яка допомога, платформа єДопомога дозволяє пройти реєстрацію та залишити відповідну заявку. Звернутися за допомогою можуть як фізичні особи, так і юридичні.

Крок 1. Зайдіть на платформу Зайдіть на платформу єДопомога та серед категорій оберіть Отримати допомогу.

Крок 2. Зареєструйтесь — вкажіть номер телефону, ПІБ та місто, в якому ви зараз перебуваєте. Також необхідно написати кілька слів про себе, наприклад, про те, що ви багатодітна мама.

Крок 3. Подайте заявку на допомогу:

вкажіть категорію — ліки, транспорт, одяг, пальне тощо;

зазначте конкретну потребу — якщо це ліки, вкажіть, які саме вам потрібні;

напишіть кількість цих продуктів;

Крок 4. Відправте заявку.

Як отримати допомогу

Після відправлення заявки вона з’явиться серед переліку інших в особистих кабінетах зареєстрованих благодійників. Тепер потрібно почекати поки вашу заявку приймуть та виконають.

Через те, що благодійники самі обирають, які заявки виконувати, отримання допомоги може зайняти певний час.

Коли ж вашу заявку приймуть, вам надійде відповідне повідомлення. Забрати допомогу ви зможете самостійно — отримати необхідні товари в магазинах, що є партнерами платформи єДопомога.

Якщо ж благодійник скористався категорією Допомога із рук в руки, вам потрібно буде зустрітись з ним особисто, аби забрати продукти.

Довідка Finance.ua:

із 31 травня на соціальній платформі єДопомога реалізована можливість подати заявку на отримання додаткової грошової допомоги від міжнародних організацій;

заявки можуть подати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або територіях, на яких відбуваються активні бойові дії, а також внутрішньо переміщені особи.

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