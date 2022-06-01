Фонд гарантування розповів, як відкрити ФОП в «Дії» та скористатися новою послугою єДекларація — Finance.ua

Фонд гарантування розповів, як відкрити ФОП в «Дії» та скористатися новою послугою єДекларація

Уряд ухвалив низку рішень, які дозволяють фізичним особам-підприємцям (ФОП) дистанційно отримувати державні послуги, необхідні для здійснення своєї діяльності під час дії воєнного стану.

Про це пише Фонд грантування вкладів.

Відкрити ФОП в умовах війни можна в Порталі «Дія».

Для цього достатньо заповнити електронну форму на порталі та підтвердити дані електронним підписом. У цей же спосіб можна припинити підприємницьку діяльність.

Такі послуги безкоштовні.

Також на Порталі «Дія» віднедавна підприємці можуть скористатися новою послугою — єДекларація.

Це документ, який на час воєнного стану замінить певні види дозвільних документів, необхідних для здійснення підприємцями господарської діяльності.

Подати єДекларацію можуть підприємці:

у яких закінчився строк дії дозвільних документів до початку воєнного стану;

які планують вести ліцензовану діяльність;

які через війну змінили вид діяльності та розпочинають вести діяльність, для якої потрібна ліцензія.Перевірити, чи можна працювати за єДекларацією, можна за посиланням у коментарях.

Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій підприємець за власним вибором відкриває рахунок у будь-якому банку України на умовах договору.

Необхідно чітко відокремлювати банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності та особистий, оскільки цивільні та підприємницькі доходи оподатковуються за різними правилами.

З 2017 року гарантії Фонду гарантування вкладів поширюються і на рахунки ФОП. На час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення гарантується 100% коштів на рахунку. Після закінчення тримісячного терміну сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.

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