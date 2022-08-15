Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив про перегляд усіх видатків — Finance.ua
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Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий: Марченко заявив про перегляд усіх видатків

Особисті фінанси
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Бюджет на 2023 рік буде надзвичайно жорсткий, проте це бюджет можливостей в умовах війни.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
Ключове завдання — знаходження коштів, в тому числі за допомогою партнерів-країн, щоб профінансувати дефіцит бюджету.
«Не буде видатків, які не будуть переглянуті. По всім сферам однозначно буде перегляд всіх видатків, оптимізація. У нас бюджет виходить з одного боку надзвичайно складний, тому що складний рік, складні макропоказники, які важко об’єктивно оцінити, багато невідомих. Але з іншого боку — достатньо простий. Тому що ми маємо профінансувати пенсії пенсіонерам, зарплати медикам, освітянам, соціальний захист громадян, виплати внутрішньо переміщеним особам і кошти на військову кампанію, на армію», — розповів Марченко.
Нагадаємо, уряд готує законопроект про додатковий збір на імпортні товари в Україні. За розрахунками уряду, це має зменшити попит на імпортні товари та тиск на гривню.
За матеріалами:
УНІАН
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