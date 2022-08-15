Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз — Finance.ua

Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз

Урядовий законопроєкт пропонує відмовитись від «нульової» ставки акцизу й встановити ставку у розмірі 100 євро за 1000 літрів.

Про це свідчить законопроєкт на сайті Ради.

Ставка акцизу 100 євро на 1000 літрів буде встановлена на всі види палива: бензини моторні, важкі дистиляти, інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан й ізобутан.

ПДВ й надалі залишатиметься без змін — 7%.

Як відзначається в законопроєкті, збільшення акцизу спровоковано дефіцитом коштів для виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, які були залучені державою на розвиток мережі автомобільних доріг.

«В той же час реалізація його положень дозволить, зокрема, збільшити надходження до Державного бюджету України акцизного податку щонайменше на 2 млрд гривень щомісячно виходячи з теперішніх темпів імпорту», — зазначається в законопроєкті.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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