Рада приняла изменения в государственный бюджет на 270 миллиардов — Finance.ua

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Рада приняла изменения в государственный бюджет на 270 миллиардов

Казна и Политика
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Рада приняла изменения в государственный бюджет на 270 миллиардов
Рада приняла изменения в государственный бюджет на 270 миллиардов
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7644 о выделении в государственный бюджет дополнительных расходов на 270 миллиардов гривен за счет внутренних заимствований.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк в Telegram.
За проект закона проголосовали 287 народных депутатов.
Главные средства правительство планирует перечислить на военные нужды. В частности:
  • Министерству обороны +241 млрд грн (из них на оплату труда — 145,3 млрд грн);
  • Министерству внутренних дел — +23 млрд грн;
  • Главному управлению разведки +2,2 млрд грн;
  • Службе безопасности Украины +2,5 млрд грн;
  • Управлению госохраны +197 млн грн;
  • Службе внешней разведки +139 млн грн;
  • Госспецсвязи +425 млн грн.
Также предполагается увеличить резервный фонд Минфина на 715 млн грн и выделить Минэкономики на мобилизационную подготовку отраслей экономики — 10 млн грн.
Правку о выделении дополнительных 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1.6%) правительства Канады в финальную редакцию проекта закона не включили.
Отмечается, что источником увеличения бюджета будут внутренние заимствования.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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