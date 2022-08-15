Рада підтримала законопроєкт про захист прав інвесторів нового житла — Finance.ua

Рада підтримала законопроєкт про захист прав інвесторів нового житла Вчора 16:35 — Нерухомість

Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 5091 про гарантування речових прав на об’єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому.

Законопроєкт у редакції від 14 серпня на засіданні у понеділок підтримали 257 голосами, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція «Голос») у телеграм-каналі.

За його словами, ухвалення закону надасть можливість запустити банківську іпотеку після набуття ним чинності. При цьому норми про оподаткування будуть внесені пізніше окремою ініціативою.

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