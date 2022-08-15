Схвалено закон про "митний безвіз": які спрощення для українського бізнесу — Finance.ua
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Схвалено закон про "митний безвіз": які спрощення для українського бізнесу

Казна та Політика
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Схвалено закон про "митний безвіз": які спрощення для українського бізнесу
Верховна Рада на засіданні у понеділок підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Ради з питань податкової політики Ярослав Железняк.
Законом № 7420 передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS). Раніше повідомлялося, що в уряді очікують міжнародного застосування Конвенції наприкінці цього року. При цьому сам «митний безвіз» планується підписати протягом літа.
«Митний безвіз» дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями:
  • одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією).
  • авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;
  • українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.
На початку липня Україну запросили до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS), або «митного безвізу» — для приєднання парламент повинен був схвалити в цілому відповідний закон.
Україна вже майже виконала пʼять запланованих «безвізів», причому енергетичний та торговельний вже виконано, до кінця місяця очікується транспортний, а митний — протягом літа.
Верховна Рада 21 червня у першому читанні підтримала законопроєкт змін до Митного кодексу, що є необхідним для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом.
За матеріалами:
Економічна Правда
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