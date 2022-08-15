Рада официально призывает осудить ядерный терроризм россии на Запорожской АЭС, — постановление Сегодня 17:25 — Казна и Политика

Верховная рада призывает ООН, ЕС, Европейский совет, ОБСЕ, парламенты и правительства стран-членов МАГАТЭ осудить акт ядерного терроризма, который осуществляет россия на Запорожской АЭС.

Постановление было поддержано 301 нардепом.

Рада призывает международное сообщество ввести санкции против всей российской атомной отрасли, в частности в отношении государственной корпорации «Росатом», а также входящих в ее состав предприятий и организаций. Также ограничения следует ввести в отношении российских физических лиц, являющихся руководителями «Росатома» и его дочерних предприятий.

Нардепы обращаются в парламенты и правительства стран-членов Международного агентства по атомной энергии с призывом обратиться к Генеральной конференции МАГАТЭ о приостановлении действия привилегий и прав рф как члена Агентства, а также лишении россии права голоса на заседаниях Совета управляющих МАГАТЭ и возможности участвовать в программах сотрудничества.

Также необходимо направить совместную миссию безопасности ООН и МАГАТЭ на Запорожскую АЭС с последующей демилитаризацией станции и выводом российских военных и техники из нее и всей прилегающей территории, включая Энергодар.

Напомним, ранее ЕС и страны-союзники Украины призвали рф немедленно вывести свои войска с территории Запорожской АЭС.

ЕС также призвал демилитаризировать территорию ЗАЭС.

Кроме того, «Энергоатом» отметил, что станция продолжает работать с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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