Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні – НБУ — Finance.ua

Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні – НБУ Вчора 12:04 — Кредит&Депозит

Банки підвищили ставки за гривневими депозитами фізосіб у липні – НБУ

Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних, що на 1,5 процентного пункту (п.п.) вище рівня червня і на 2,4 п. п. — рівня травня, коли був досягнутий історичний мінімум такої ставки.

Про це йдеться в інформації Нацбанку України на його сайті.

Згідно з даними, загалом за перші сім місяців цього року ставка за депозитами в нацвалюті збільшилася всього на 0,9 п. п.

Водночас ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у липні знизилася на 0,4 п. п., до 22,7% річних, а за півріччя вона впала на 11 п. п.

Ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, після зростання в травні на 0,2 п.п. і в червні на 0,1 п. п. в липні додала ще 0,2 п. п. — до 0,9%.

Щодо корпоративного сектора, то ставка за новими гривневими депозитами в липні збільшилася на 0,6 п.п. — до 7,8%, а за валютними — на 0,4 п. п., до 1,5% річних.

Водночас середня ставка виданих у липні гривневих кредитів корпоративному сектору знизилася на 0,5 п.п. — до 17,8%, а за валютними залишилася на рівні 4,5%.

Довідка Finance.ua:

НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні, знизити тиск на міжнародні резерви країни і боротися з інфляцією, яка за підсумками травня досягла 18% в річному вимірі, а за підсумками червня — 21,5%;

Нацбанк розраховує, що банки також збільшать ставки за депозитами, тоді як зростання ставок за кредитами не буде настільки суттєвим.



До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.