В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада — Finance.ua
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В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада

Казна та Політика
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Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.
Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Відповідні законопроєкти підтримали 328 депутатів.
Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували.
З 23 серпня воєнний стан і мобілізацію продовжують ще на 90 днів, тобто до 21 листопада.

Довідка Finance.ua:

У закон про правовий режим воєнного стану наведені можливі обмеження для громадян під час дії воєнного стану. Це:
  • обов’язкова трудова повинність,
  • відчуження особистого майна,
  • обмеження пересування громадян, транспортних засобів,
  • комендантська година,
  • заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,
  • заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,
  • контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,
  • обмеження користування засобами зв’язку, в т. ч. Інтернетом,
  • заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,
  • заборона військовозобов’язаним змінювати місце проживання.
За матеріалами:
Finance.ua
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