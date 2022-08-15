В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада — Finance.ua

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада Вчора 14:48 — Казна та Політика

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.

Відповідні законопроєкти підтримали 328 депутатів.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували.

З 23 серпня воєнний стан і мобілізацію продовжують ще на 90 днів, тобто до 21 листопада.

Довідка Finance.ua:

Воєнний стан в Україні запроваджено з 5:30 24 лютого 2022 року.

У закон про правовий режим воєнного стану наведені можливі обмеження для громадян під час дії воєнного стану. Це:

обов’язкова трудова повинність,

відчуження особистого майна,

обмеження пересування громадян, транспортних засобів,

комендантська година,

заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,

заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,

контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,

обмеження користування засобами зв’язку, в т. ч. Інтернетом,

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,

заборона військовозобов’язаним змінювати місце проживання.

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