В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада — Finance.ua

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 21 листопада
Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.
Про це повідомляють народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
Відповідні законопроєкти підтримали 328 депутатів.
Воєнний стан і мобілізацію в Україні оголосили з 24 лютого, і після того вже декілька разів продовжували.
З 23 серпня воєнний стан і мобілізацію продовжують ще на 90 днів, тобто до 21 листопада.
Довідка Finance.ua:
- Воєнний стан в Україні запроваджено з 5:30 24 лютого 2022 року.
У закон про правовий режим воєнного стану наведені можливі обмеження для громадян під час дії воєнного стану. Це:
- обов’язкова трудова повинність,
- відчуження особистого майна,
- обмеження пересування громадян, транспортних засобів,
- комендантська година,
- заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,
- заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,
- контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,
- обмеження користування засобами зв’язку, в т. ч. Інтернетом,
- заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,
- заборона військовозобов’язаним змінювати місце проживання.
Поділитися новиною